La izquierda propone declarar la nulidad del mega DNU de Milei

A través de un proyecto de ley, el bloque del Frente de Izquierda-Unidad propone “declarar de nulidad absoluta e insanable” el DNU 70/2023, de desregulación de la economía que dictó el Gobierno nacional en diciembre pasado.

La iniciativa lleva las firmas de Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Christian Castillo, Alejandro Vilca y Romina del Plá.

“Con este mega DNU, el gobierno de Milei se arroga facultades legislativas que según la Constitución Nacional no tiene”, resaltó Bregman, quien además señaló que “con el Congreso funcionando y no habiendo podido demostrar ni el carácter excepcional, ni la necesidad y urgencia de las medidas que plantea, no hay justificativo para que este mega decreto esté vigente ni para que se imponga esta modificación estructural, de casi un centenar de leyes, que incluye temas que poco tiene que ver con la necesidad y la urgencia que sufre el pueblo trabajador, como es legalización de la reventa de entradas en espectáculos deportivos. Una burla”.

Por su parte, Del Caño advirtió que “hoy el decreto 70/2023 está vigente y ya tiene graves consecuencias sobre el acceso a la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, los territorios y la economía, entre otras diversas cuestiones que afectan la vida de millones de personas. Es un verdadero plan de guerra contra los sectores populares”.

En ese sentido, mencionó que “hechos completamente repudiables, como el intento de vaciar la agencia de noticias Télam y dejar a cientos de familias en la calle, también se amparan en este mega DNU”.

“No se puede seguir dilatando el tiempo para reunir a las dos Cámaras y rechazarlo en la Comisión Bicameral y en el recinto; pero además, es tan grande el efecto dañino que tiene este DNU, que el remedio que corresponde es su declaración de nulidad. No alcanza con que se rechace en ambas Cámaras. Es necesario que además se declare, y de inmediato, la nulidad del decreto y de todas sus medidas. Eso es lo que seguimos exigiendo en Diputados, ahora con la presentación de este proyecto de ley”, agregaron los diputados Castillo y Vilca.

