8M: Estudiantes del Colegio Clemente Andrada realizaron actividad de concientización

En una actividad organizada por el Centro de Estudiantes, se realizó una campaña de concientización. Criticaron el contexto nacional impulsado por La Libertad Avanza. “Hay mucho miedo, pero no hay que dejarse llevar por ese miedo”.

Zoe Garau, vocal de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes, Aylen Laurnagaray, Narda Farcey y Diana Martín, dialogaron con Plan B, en el marco de una actividad conmemorativa que realizaron en el Colegio Clemente Andrada (ex Normal).

“Hemos realizado una actividad en conjunto para el 8M, entre estudiantes del Ciclo Orientado y Básico. Los dos ciclos tenían que buscar información y los de Ciclo Orientado armaron algunos carteles con frases, que llevarían, si fueran a alguna marcha el 8M”, detalló Zoe.

Según detalló, la actividad fue bien recibida por las autoridades educativas. “Recién habló el director, acá afuera del Colegio, y también se hizo en cada curso. La idea era debatir y poder concientizar sobre esta fecha”.

Consultada sobre la situación actual, Zoe Garau dijo que la situación está difícil. “Pero hay que seguir luchando y no bajar los brazos. Hay mucho miedo, pero no hay que dejarse llevar por el miedo, pero no hay dejarse llevar por ese miedo y seguir luchando contra la vulnerabilidad de derechos”.

“Caminar sola por la calle, de noche, es un peligro. O tener que avisar a tus amigos que estás bien, si salís de día o de noche, se siente. Estando en Santa Rosa, se siente menos, pero también sucede. Nosotras, como estudiantes, vamos a ir mañana a la marcha. Tenemos que seguir luchando por nuestros derechos”, cerró la vocal del Centro de Estudiantes.

