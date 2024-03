Cristina le respondió a Milei: “Lo hacía más valiente”

Compartir esta noticia:

La expresidenta aseguró que el decreto al que hizo referencia el mandatario lo había firmado hacía 14 años. “¿No se le ocurre mejor excusa?”, se quejó luego de que Milei la culpara por el aumento de sueldo que él mismo se dio por Decreto.









“Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue”, escribió en la red social X.

Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la… pic.twitter.com/KOBgU3ySg0 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 9, 2024

Aunque quiso justificar que el aumento de sueldo presidencial y el de los funcionarios ejecutivos fue por un Decreto de la expresidenta Cristina Kirchner, el Decreto 206/2024 por el que Milei se otorgó el aumento es del 28 de febrero y lo firmó él, su jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello.

Tras el revuelo que generó la revelación de que su sueldo y el de los jerárquicos del Poder Ejecutivo aumentaría casi 50%, el presidente Javier Milei informó que daría marcha atrás.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios