Boleto universitario gratuito: “sin un gobierno peronista, no hubiera sido posible”

Estudiantes universitarios de la UNLPam celebraron la decisión del gobierno provincial sobre la gratuidad del boleto interurbano, y por otra parte, manifestaron su preocupación por el futuro de la educación superior en medio del severo ajuste que implementa el presidente Javier Milei.









La secretaria Académica del Centro de Estudiantes de Humanas, Agostina Beccar, le dijo a Plan B Noticias que “este boleto gratuito es un alivio enorme para todos los estudiantes del interior o de localidades muy cercanas, como Toay, donde el pasaje se fue a 900 pesos y es muy difícil que de costear”.

“Esta decisión que tomó el gobernador es justicia social y representa la posibilidad de acceso a la Universidad Publica para más estudiantes. también refleja la lucha estudiantil organizada y es producto de una insistencia muy grande los estudiantes”, añadió la dirigente de la Juventus Peronista Universitaria Agostina Beccar.

“Estamos muy contentos por este logro, con un gobierno que acompaña. Y sin un gobierno peronista, no hubiera sido posible”, afirmó.

– ¿Cómo es estudiar en estos tiempos de ajuste?

— Estamos muy complicados y los estudiantes lo pagamos. Como integrante del Centro de Estudiantes estuvimos hablando con algunos compañeros ingresantes que estaban en Córdoba o Buenos Aires y se tuvieron que volver a buscar otra carrera porque no podían pagar un alquiler y mantenerse afuera de la provincia.

Vivimos con mucha incertidumbre porque el gobierno nacional amenaza a la universidad pública y no sabemos cómo va a seguir, si va a esta abierta o no. Con el presupuesto que envían, desactualizado al año pasado, no alcanza.

— ¿Y qué pensás de subsidiar la demanda?

— Cuando él habló de subsidiar a la demanda, habló de vóucher, pero nunca explicó nada. Nosotros defendemos la educación pública con acceso para todas las personas. Estamos muy agradecidos con el gobierno de La Pampa por habernos escuchado y haber concretado esto del boleto estudiantil interurbano – cerró Agostina Beccar, dirigente de un frente estudiantil que incluye a la JUP, Unidad Estudiantil y Juntos Podemos.

