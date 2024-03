Concejo Deliberante: se presentó el libro y se inauguró la muestra “Mujeres de mi Barrio”

Compartir esta noticia:

En la tarde de este martes quedó presentado el libro e inaugurada la muestra fotográfica y literaria “Mujeres de mi Barrio” en el Concejo Deliberante de la ciudad de Santa Rosa. La muestra permanecerá expuesta en la Galería “Alfredo Olivo”.

El acto estuvo encabezado por la presidente del Concejo Deliberante, Romina Montes e Oca, y estuvieron presentes los y las concejalas: Francisco Bompadre, Lucas Ovejero, Romina Olguín, Lorena Guaiquian y Mariano Alfageme por el bloque oficialista, mientras que por la UCR estuvieron Luján Mazzuco, Diego Camargo y Romina Paci; por el PRO Fernanda Oddi y Marcelo Guerrero y por Comunidad Organizada, Fabiana Castañiera.

Ante un recinto colmado, también fueron parte del emotivo acto diputados y diputadas provinciales, miembros de organizaciones solidarias e intermedias de la ciudad y funcionarios y funcionarias municipales. Además, la muestra literaria contó con la participación de APE (Asociación Pampeana de Escritorxs) y AAI de La Pampa (Autoras y Autores Independientes de La Pampa).

A cada una de las mujeres homenajeadas se les entregó uno de los libros editados y se leyó una semblanza de sus acciones que las llevaron a merecer este reconocimiento. Ellas fueron: Adela Romero, Alejandra Rocco, Bea Yancaqueo, Berta «Titi» Álvarez, Blanca Torino, Eugenia Giugno, Gladys Rosane, Gladys Villalba, Graciela Lluch, Griselda Moran, Ivana Guzmán, Lucia Macedo, Margarita Palacios, María de los Angeles Haymal, María Eugenia Gambuli, Maricel Giovana, Natalia Hollman, Olga Andrada, Rosa Schiel, Elena “Tona” Domínguez, y Verónica Pullola.

En sus palabras para describir el homenaje la presidenta del CD, Romina Montes de Oca, dijo que “la creación de este libro y de esta muestra fotográfica y literaria se enmarca en la conmemoración del 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. La propuesta cuenta con fotografías de 21 mujeres de Santa Rosa acompañadas de una breve pero valiosísima obra literaria que resume sus trayectorias personales, sus militancias y trabajos por las que hoy estarán siendo reconocidas y destacadas”.

Destacó que se logró que “esta presentación sea la expresión artística del trabajo militante de todos los espacios políticos que componen este honorable concejo deliberante, ya que la selección de estas mujeres surge de la propuesta de los distintos bloques como así también de la consulta a nuestro intendente municipal, Luciano Di Napoli”.

Agregó que “este trabajo político-territorial es de singular importancia. En primer lugar porque lleva una articulación minuciosa con instituciones de nuestra provincia como son Autoras y autores independientes de la pampa y Asociación Pampeana de Escritores, quienes se encargaron de entrevistarse con estas 21 mujeres una o más veces, con sus familias y sus entornos para poder dar nacimiento a estas emotivas piezas que hoy va a leer cada poeta, mi agradecimiento a estas dos instituciones por la predisposición y el bellísimo trabajo que les aseguro es una caricia al corazón”.

Por otro lado, agradeció “a la Fundación del Banco de La Pampa, como así también al Gobierno provincial desde su Secretaria de cultura, a Margarita Elizalde, nuestra fotógrafa del Concejo Deliberante, fue la responsable de poner en imágenes estas historias que nos permiten espiar esas miradas”.

Montes de Oca hizo valoró “las políticas de estado que nuestro intendente Luciano di Napoli, como cabeza del ejecutivo municipal lleva adelante que le permiten tener en su gabinete un espacio donde se diseña y se planifican las políticas públicas con perspectiva de género en este contexto donde vuelan por el aire secretarias y ministerios de genero destinados a proteger y devolver los derechos tantos años negados y vulnerados de nosotras las mujeres”.

Por último les habló a las homenajeadas: “Y de estas mujeres, hago la aclaración por hay dos mujeres que ya no nos acompañan físicamente en este plano pero que sin dudas han dejado una huella que ha sido guía para quienes pretendemos defender y continuar sus luchas y legados, a todas quiero agradecerles por ser inspiración, por actuar desde el amor y la empatía, por tener la fuerza indomable de un tornado, como así también la templanza y el equilibrio para permanecer aun en los momentos que parecen no tener fin. Por tener la capacidad de transmitir valentía aún colmadas de miedo e incertidumbre. Porque cuando las llamas queman, si hay cansancio visible, pero no hay cuerpo que pare. Porque además de ser inspiración, además de ser guía y ejemplo, son lucha, son lucha en paz, con el puño en alto y el sueño de la igualdad siempre en el corazón”.

