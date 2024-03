Ajuste de Milei: perdió el trabajo y camina desde Entre Ríos a Neuquén con su familia

Compartir esta noticia:

Una joven pareja con tres hijos se encuentra varada en la terminal de ómnibus de Santa Rosa. El joven trabajaba en la construcción, pero “desde que asumió este presidente, no hay más trabajo”, le dijo a Plan B.

Evaristo tiene 32 años y camina junto a su pareja y tres niños hacia Neuquén. Llevan 11 días caminando desde Concordia hasta Santa Rosa. Piden ayuda para llegar a la provincia vecina, donde pueden conseguir trabajo en la construcción.









“Venimos de Entre Ríos porque está crítica la situación. Yo soy albañil y desde que entró este presidente, se cortó todo. Vamos a Neuquén, a lo de mi hermano, porque allá hay trabajo”, le dijo Evaristo a Plan B.

“Hace 11 días que venimos caminando y llevamos tres acá en Santa Rosa. Salimos caminando porque el pasaje es muy caro, nos salía 100 mil pesos cada y uno y somos mi pareja y los tres nenes. La más chica no pagaba, pero necesitábamos 400 mil pesos y no los tenemos”, contó.

“Si alguien nos quiere ayudar, no queremos rompa ni nada, queremos llegar a Neuquén. Allá en Concordia está muy crítico lo del trabajo, en el último tiempo salíamos a pedir para comer. Es una ciudad muy pobre y desde que está este presidente, no conseguí más trabajo en la construcción”, relató.

“Ahora precisamos ayuda para los pasajes o que alguien nos acerque. Dormimos una noche en la capilla (Fátima) y en la plaza que está al lado, pero ahora la policía nos dijo que viniéramos acá porque llovía”, añadió.

“Fuimos a Niñez, pero no tuvimos ayuda. Nos dijeron que se pasan la pelota entre Desarrollo Social de Santa Rosa y de la Provincia. En Santa Rosa la señora nos dijo que no nos podían ayudar y nos dijeron que no había albergue para descansar. Queremos dormir bien una noche, esperar que pase la lluvia, y si nadie nos acerca, vamos a volver a salir caminando”, finalizó.

