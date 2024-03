Escándalo: un abogado socio de Funes de Rioja habría redactado el nuevo borrador del paquete fiscal del Gobierno

Compartir esta noticia:

Ángel Kusa, socio del estudio Brochou & Funes de Rioja, aparece como autor del archivo Word que el gobierno le mandó a las provincias.

Un abogado del principal bufete que asesora a las grandes empresas habría escrito el borrador de la nueva Ley Ómnibus que el gobierno le envió a los gobernadores.

Se trata de Ángel Kusa, socio del estudio Brochou & Funes de Rioja. Después de que Javier Milei firmara el mega DNU para desregular la economía y enviara la mega ley al Congreso desde la oposición apuntaron al bufete que lidera Daniel Funes de Rioja.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Su nombre aparece como el último que introdujo cambios al documento que el Ejecutivo distribuyó entre los gobernadores de manera semi oficial. Entre diciembre y enero había visitado la Casa Rosada. En qué se especializa y su vínculo con el titular de la UIA.

Cabe resaltar que esta cuestión dista mucho de ser normal: son las áreas de legales del Gobierno quienes deben redactar las normativas y no los privados, pero la firma de Kusa aparece en archivo Word creado el 12 de marzo pasado y modificado por última vez un día más tarde.

El nombre de Liban Ángel Kusa figura como autor en el documento de Word que contiene el nuevo paquete fiscal que el Gobierno distribuyó, de manera semi oficial, entre los gobernadores en los últimos días. Kusa fue, según las propiedades de ese archivo, el último en hacerle cambios a lo que antes fue el capítulo fiscal del proyecto de Ley Ómnibus que oportunamente el Ejecutivo había remitido a la Cámara de Diputados y luego retiró.

Abogado especializado en impuestos y litigios tributarios, Kusa es uno de los tres letrados del estudio Bruchou & Funes de Rioja -se fusionaron en 2022- que visitaron la Casa Rosada entre diciembre del año pasado y enero de este, según publicaron la semana pasada Ari Lijalad y Franco Mizrahi en El Destape. Los otros dos son Sergio Diógenes Arbeleche y Carlos Rotman. Ninguno de los tres era, hasta el momento, funcionario del Ejecutivo. Como tampoco lo era Federico Sturzenegger, a quien se sindica como autor intelectual del DNU 70/23 y la Ley Ómnibus.

Según pudo averiguar Cenital, la presencia de Kusa en el documento generó inquietud entre los gobernadores y funcionarios que lo analizaron. Es que, como socio del Departamento de Impuestos, el abogado -que había sonado como posible jefe de la AFIP y perdió la pulseada con Florencia Misrahi, cercana al jefe de Gabinete Nicolás Posse- se especializa en temas tributarios “principalmente en el área contenciosa, liderando la estrategia de defensa de causas vinculadas con relevantes reclamos efectuados por las Administraciones Fiscales (nacionales y provinciales)”, según consta en su perfil de la página oficial de Bruchou & Funes de Rioja.

Kusa, Arbeleche y Rotman son socios de Rodrigo e Ignacio Funes de Rioja en el estudio, que en su sitio web se ufana de ofrecer una “amplia gama de servicios legales altamente especializados y de gran valor agregado, y abarca todas las áreas de práctica necesarias para hacer negocios en Argentina”. Sus principales clientes son bancos, alimenticias, cerealeras y exportadoras y ofrecen asesoramiento en materia aduanera y de comercio exterior, agronegocios, derecho bancario y mercado de capitales, derecho cambiario, derecho inmobiliario, derecho laboral empresario, energía, impuestos, minería, petróleo y gas y telecomunicaciones, entre otras áreas del interés legislativo del Gobierno. Kusa integra, además, el Comité Ejecutivo junto con los dos Funes de Rioja mencionados.

El presidente de la UIA y padre de ambos, Daniel Funes de Rioja, figura como miembro del Consejo Fundador del estudio y, aunque negó en una entrevista haber formado parte de la redacción del DNU, no pudo explicar en qué materia asesoró su estudio al Gobierno. «En el tema laboral no», respondió ante la consulta de Jairo Straccia en Radio Con Vos hace dos meses. «¿Y en qué prestó asesoramiento el estudio Bruchou&Funes de Rioja?», le repreguntaron. «Pregúnteles a los integrantes. Yo no tengo, no gerencio. Sinceramente no. No tengo vinculación directa con el manejo». Kusa tiene la respuesta. (Cenital – La Política Online).

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios