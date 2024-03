Básquet: el domingo, las chicas salen a la cancha

Compartir esta noticia:

El torneo Provincial de básquet femenino “Joaquín Febre” que organiza la Fepamba se pondrá en marcha este domingo con partidos entre las categorías formativas U-13, U-15 y U-17 en un formato de todos contra todos a dos rondas y que tendrá como gran premio la clasificación, al finalizar el semestre, a la Liga Federal Formativa.

La jornada se disputará íntegramente el domingo desde las 11 de la mañana: Unión del Norte recibirá a All Boys de Santa Rosa desde esa hora en la categoría U-17 mientras que a las 13 jugarán en U-15.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

También habrá acción en la capital provincial porque Belgrano será anfitrión de Estudiantes: a las 11 las U-17, dos horas después las U-13 y a las 15 la categoría U-15. Además, en General Acha Centro Rincón Vasco (Ceriva) recibirá a Independiente de General Pico desde las 11 en U-17 y a las 13 en U-15.

“Este año en la categoría U-17 se podrán sumar dos jugadoras U-19 por equipo, aunque no podrán jugar juntas y no estar en más de dos cuartos. Con respecto a la Primera división no va a haber torneo oficial en esta primera parte del año y vamos a organizar cuadrangulares o hexagonales una vez al mes para darle movida y así ver si en el segundo semestre sí podemos hacer una competencia oficial. Están All Boys, Costa Brava, Pico Football, La Adela y Estudiantes que se está rearmando”, explicó Sofía Echeverría, coordinadora del básquet femenino de la Fepamba.

Masculino

Respecto al torneo masculino, este fin de semana se jugará parcialmente la fecha y sólo en la Zona Norte. Este viernes a las 21, Cultural Argentino de Pico recibe a Sportivo Realicó en Primera división mientras que el domingo jugarán la tira de formativas desde las 14 en U-17, a las 16 la U-15 y a las 18 los U-13 (el ‘Cultu’ no juega en U-21).

También el domingo en Villegas, Atlético es local de Independiente desde las 11 en U-17, a las 13 los U-13, a las 15 los U-15 y a las 17 la Primera división (los bonaerenses no presentan U-21). Este viernes, Independiente Blanco recibe a Ferro en U-17 desde las 20. (Prensa Fepamba).

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios