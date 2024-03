Dorila celebrará sus 117 años de vida

Compartir esta noticia:

El sábado 30 de marzo la localidad de Dorila celebra un nuevo aniversario. Son 117 años de una rica historia, en una localidad que no para de expandirse.

Respecto a esta fecha tan especial, el intendente local, Wilson Rodríguez, expresó su satisfacción al encontrarse al frente del municipio en este aniversario, “soy nacido y criado en este pueblo, me pone muy feliz asumir esta responsabilidad que me dio la comunidad. Tenemos objetivos claros, como ordenar la localidad, que está muy linda estéticamente, pero ordenarla en cuestiones ambientales, sociales, de educación vial, en el compromiso con las personas mayores y de todos en una unión, en un estrechar la mano y estar en permanente contacto”.

Dorila creció mucho en los últimos años, producto de loteos y de muchas familias que la han elegido para desarrollar allí su proyecto de vida. “Tenemos que agradecer a la gente que viene de afuera, los recibimos muy bien e intentamos que sea una relación cálida. Dentro de los loteos que se hacen me gustaría que una parte de ellos sea destinada a gente del pueblo, a quienes por allí se les dificulta esperar por una vivienda social y que por ahí pueden pagar la cuota de un terreno. El crecimiento tiene que estar ligado a oportunidades para las personas de la localidad”.

Wilson Rodríguez destacó además la buena relación con el Gobierno provincial, “hace más simple el poder gestionar, al golpear cada puerta el recibimiento siempre es bueno, nos van orientando hacia un crecimiento y en ese sentido la relación es muy linda”.

En un mensaje a la comunidad dorilense, en este aniversario, el jefe comunal llamó a cerrar cualquier grieta y tirar todos para el mismo lado, “que haya unión, poder formar una linda comunidad donde todos tengamos el mismo norte, que el crecimiento sea para todos. Mi intención es que el pueblo esté en crecimiento pero siempre bajo una convivencia sana”.

En cuanto al desafío en su gestión de Gobierno, el intendente comentó que a pesar del difícil contexto producto de las medidas nacionales se trabaja en un Polideportivo Municipal. “Dorila no contaba con una cancha propia entonces estamos con este proyecto, ver los chicos jugando allí, pensar en las personas interesadas en participar del Newcom, en quienes forman parte del Cumelén, es un espacio para el pueblo”.

“También estamos con una reestructuración en el ingreso al pueblo, donde se produjeron varios accidentes, así que estamos en tratativas para mejorarlo. Estamos organizando el tema loteos, para que sea más fluida la convivencia y poder prestar los servicios adecuadamente. Estamos en tratativas por la cuestión comunicación, Dorila no tiene señal 4G, si no es por wi fi no contamos con el servicio, que es un derecho para nuestros habitantes, necesitamos contar con los mismos derechos que localidades vecinas porque es un servicio muy importante para toda la comunidad. Otro tema es el asfalto, con unas 13 o 14 cuadras terminaríamos con el asfaltado, así que estamos pensando en la cuestión de niveles y cordón cuneta, que mejoraría el tránsito y evita problemas en los días de lluvia.

Finalmente trabajaremos en la disposición final de residuos, hoy hay un basurero a cielo abierto, con un loteo cerca y donde ya hay vecinos, la idea es aportar al ambiente, armar una planta de tratamiento y vamos por ese camino”, continuó.

A modo de cierre, y en un mensaje a los vecinos y vecinas dijo: “Feliz cumpleaños para toda la comunidad de Dorila, que es de todos, que pretendemos cuidar y dar cariño. Tiremos todos para el mismo lado”, finalizó Wilson Rodríguez.

