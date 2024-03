Milei cerró el programa “Primeros Años” de Niñez y Adolescencia en La Pampa: echó a todo el personal

Compartir esta noticia:

A las 21 horas de este miércoles 27 de marzo las trabajadoras del programa Primeros Años de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), recibieron los telegramas de despidos. En total, son 38 fuentes laborales destruidas junto a las políticas que se aplicaban a través de ella.

El ajuste criminal y descarado es una decisión política que nada tiene que ver con un “achique” por supuesta superpoblación en el estado: la SENAF La Pampa, directamente fue cerrada.









El gobierno de la Libertad Avanza vino a destruir las familias, el trabajo y el estado con la excusa de una supuesta depuración de lo “que estaba mal”.

La decisión del presidente, que cada vez que puede, goza con el malestar ajeno, alcanzó a todo el equipo técnico y 21 facilitadoras, lo que suma un total de 38 despedidos desde que comenzó el gobierno de la ultraderecha.

“Todos recibimos el telegrama anoche. Un solo compañero, que no pudo acceder al correo, todavía no sabe su situación, pero por lo que pasó a nivel nacional, todo indica que fue despedido”, contó Aixa Salussoglia a Plan B Noticias.

“Anoche nos llegaron por email los despidos. A todos, menos a uno, porque el compañero no pudo entrar a la página porque estaba caída. A nivel nacional fue una masacre”, señaló.

El cierre del servicio implica dejar abandonadas a las personas que acompañaban desde el Programa Primeros Años, todas mujeres,

Previo al despido, le había contado a Plan B Noticias que no tenían presupuesto desde que asumió Milei, peor que igual continuaron con su trabajo de acompañamiento a las mujeres y madres en los primeros años de la infancia.

“Estamos haciendo todo lo que consideramos que debemos hacer para que no desaparezca esta política. Acá no sobra nadie, no somos ñoquis, trabajamos todos los días, articulamos con Provincia y Municipio. Tenemos un recorrido y un material sumamente pensado y seleccionado para la primera infancia. Armamos una biblioteca de 300 ejemplares en un programa que llamamos leer desde la panza”, ejemplificó.

“Pero este gobierno quiere destruir todo. No es ajuste, o achique, están destruyendo las políticas públicas. Desde lo personal, si aparecemos en esa lista, desde el 26 tendremos que reprogramarnos, pero lo peor es lo que se pierde todo lo que se ha trabajado en estos años”, finalizó.

