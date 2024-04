Con críticas a Kroneberger y dirigentes que apoyan el gobierno de Milei, la UCR realizará su Convención Provincial

Compartir esta noticia:

El dirigente de la UCR, Pedro Salas, se refirió a la convocatoria a la Convención Provincial para el 6 de abril. Cuestionó el apoyo a las políticas de Milei y criticó al Presidente por perseguir a la oposición.

El dirigente radical Pedro Salas compartió desde sus redes sociales la convocatoria a la Convención Provincial que analizará el contexto nacional y provincial y los primeros meses de gobierno de Javier Milei.

En este marco, criticó duramente a Daniel Kroneberger por apoyar el DNU 70/2023 y también a Javier Milei por perseguir a la oposición.

Según se detalla, “la convocatoria al plenario de la Convención Provincial del próximo sábado 6 de abril incluye un tercer y último punto de suma importancia política, pues el “análisis del contexto político nacional y provincial” debería conllevar no sólo un diagnóstico de la situación, sino una profunda discusión y debate que fije lineamientos claros respecto del posicionamiento de la U.C.R. en el momento actual y del rumbo hacia el cual dirigir su accionar político”.

Para Salas, “en La Pampa y a nivel nacional la UCR “es oposición”, aunque esto último no parezca tan categórico para muchísimos afiliados radicales y para algunos legisladores y dirigentes de nuestro partido”.

“En las últimas elecciones nacionales la UCR integró un frente electoral que fue categóricamente derrotado, aún cuando sus propuestas de cambio y transformación estuvieran en el sentido mayoritariamente acompañado por el electorado nacional: dejar atrás el modelo populista e iniciar una profunda transformación que saque a la Argentina de la mediocridad y postergación en la que se encuentra”, repasó.

“Pero ese cambio y transformación no se pueden realizar de cualquier forma ni por cualquier medio. La UCR es el conjunto de sus principios y su doctrina que se forjaron en su historia, en su lucha contra el régimen y por la causa de los desposeídos, y en la actuación de los hombres y mujeres que la consolidaron como resguardo de la institucionalidad, de la república y de la honestidad y austeridad en la función pública”, señaló.

Además, criticó a Milei por sus ataques a quienes no piensan como el primer mandatario. “Nuestro orden constitucional no admite que se denueste la democracia representativa tildando a nuestros legisladores de chantajistas corruptos, ni que se gobierne obviando la intervención del Congreso Nacional en el proceso legislativo, ni que se menosprecie la autonomía de las provincias que han sido preexistentes al proceso de integración nacional y que conservan todo el poder no delegado expresamente al gobierno federal. Le guste o no le guste al actual Presidente”.

Y agrega: “’Política’ no es mala palabra y los partidos políticos “son instituciones fundamentales del sistema democrático” y el Estado debe contribuir “al sostenimiento económico de sus actividades” (Constitución Nacional, Artículo 38°). Le guste o no le guste al actual Presidente”.

“La UCR a través de sus Senadores y Diputados Nacionales debe estar dispuesta a analizar y debatir todo proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y, eventualmente, aprobar en general y/o en particular aquellas propuestas que coincidan con nuestro pensamiento político o programas de gobierno; pero nunca a libro cerrado, o sin discusión o sin que se acepten modificaciones que pudieran mejorar sus efectos”.

En este marco criticó a Daniel Kroneberger por apoyar el DNU 70/2023. “Me resultó incomprensible la presencia de los Senadores Nacionales por la UCR (incluido el de La Pampa) entre los 25 que votaron a favor del DNU 70/2023, manifiestamente inconstitucional, dejando en soledad al Presidente de la UCR y al Senador Nacional por Tierra del Fuego que, con independencia de mezquinas consideraciones políticas o ideológicas, sólo hicieron lo correcto”.

Panorama provincial

Analizando la situación en La Pampa, Salas señaló que “sin perjuicio de una evidente carencia de ajuste y achicamiento de la burocracia y de la estructura del estado, son inadmisibles tanto la retención de fondos especiales que por ley les corresponden a las provincias como la subordinación de su envío a la aprobación de paquetes legislativos, sin discusión, cual contratos de adhesión”.

“El mismo «Pacto de Mayo», que bien podría ser el punto de partida de un gran acuerdo nacional en el que convenir 10 políticas de Estado (equilibrio fiscal; reducción del gasto público; reformas: tributaria –que reduzca la presión impositiva-, laboral –que promueva el empleo formal-, previsional –que dé sustentabilidad al sistema- y política; rediscusión de la coparticipación federal de impuestos –pendiente desde la reforma constitucional de 1994; apertura del comercio internacional y avance en la explotación de los recursos naturales provinciales; etc.) a seguir y sostener con independencia de los gobiernos de turno, se enerva y anula por su condicionamiento a la aprobación de un nuevo proyecto de ley ómnibus y de un pacto fiscal sin discusión previa”.

“No importan –a mi criterio- cuáles son los índices de popularidad o aceptación que mantienen los actuales gobiernos nacional y provincial, ni el acompañamiento que el electorado tenga respecto de uno, a pesar del brutal ajuste que repercute sobre ingresos y salarios; o la falta de prudencia en el gasto público o de achicamiento de la burocracia, respecto del otro”, dijo Salas.

“No importan tampoco las proyecciones electorales que circunstancialmente proporcione el impulso de políticas históricamente reñidas con los principios y la doctrina de nuestro más que centenario partido (la institucionalidad, el respeto al orden constitucional, a los derechos humanos, la libertad, la educación y la salud públicas). En política, como en cualquier orden, no se hace lo que se quiere o lo que se puede; se hace lo que se debe hacer o, sino no se hace nada”, cerró Salas.

