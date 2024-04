Tras 11 mil despidos, Milei quiere frenar la protesta estatal con contratos de tres meses

Compartir esta noticia:

En el día en que la Asociación de Trabajadores Estatales organiza una virtual toma de edificios públicos por el ajuste sideral del gobierno libertario, Javier Milei prorrogó por tres meses los contratos que se salvaron del despido en esta segunda tanda.

Javier Milei echó a 11 mil estatales en estos días, a los que se les suman los 7 mil del inicio de gestión, y espera echar a otros 100 mil más. Pero, en medio de la protesta que se inicia hoy, tiró un anzuelo para frenar la toma virtual de los edificios públicos.









El presidente Javier Milei firmó el Decreto 286/2024 que establece la prórroga de las contrataciones de personal en la Administración Pública Nacional hasta el 30 de junio de 2024 y la norma surge en horas que los gremios estatales anunciaron para hoy un plan de lucha.

El decreto se fundamenta en las leyes 11.672 (T.O. 2014), 24.156 y 25.164, que regulan el empleo público nacional. En particular, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 prevé diferentes regímenes de personal, incluyendo el de contratación por tiempo determinado para servicios transitorios o estacionales no incluidos en el régimen de carrera.

Protesta de trabajadores estatales

En medio de la oleada de despidos de empleados públicos, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, advirtió que hasta el momento hubo 11 mil despidos, en tanto que señaló que el presidente Javier Milei podría “terminar preso” a raíz de esta situación.

En tanto, Aguiar ratificó que durante este miércoles habrá «ingresos masivos y simultáneos» de los trabajadores del Estado a los distintos organismos en el marco del plan de lucha contra el Gobierno para revertir los despidos.

La decisión de prorrogar los contratos se tomó ante el inminente vencimiento de los plazos establecidos por el Decreto 84/23, que había limitado la posibilidad de contratar personal en ciertos organismos. Con esta prórroga, se busca evitar interrupciones en la prestación de servicios públicos y asegurar el normal desempeño de la Administración Pública Nacional.

Según lo dispuesto en el decreto, las contrataciones de personal destinado a la prestación de servicios en cumplimiento del artículo 9° de la Ley 25.164, del Decreto 1109/17 y otras formas de contratación, que hayan sido renovadas de acuerdo con el Decreto 84/23, podrán ser nuevamente renovadas hasta el 30 de junio de 2024.

Asimismo, se faculta al Jefe de Gabinete de Ministros, o a la autoridad que este designe, a dictar las normas complementarias y aclaratorias necesarias para la aplicación de esta medida.

El decreto entró en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial, y se espera que contribuya a mantener la estabilidad y eficiencia en el funcionamiento del Estado, en un contexto de transición y adaptación a las políticas del nuevo gobierno encabezado por el Presidente Milei.

