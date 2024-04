25 de Mayo: despiden a empleados de la Coospu por maniobras de defraudación

Compartir esta noticia:

El Consejo de Administración de la Cooperativa de 25 de Mayo informó que despidió a trabajadores que realizaban maniobras para beneficiar a su familia o amigos con los impuestos. La entidad denunció además irregularidades como faltante de mercadería de artículos del hogar, entre otras.









La Coospu de 25 de Mayo respondió a los vecinos y asociados que «algunos empleados fueron despedidos», y detallan «graves maniobras que se habrían cometido para beneficiar a amigos y/o familiares, faltante de mercaderia de artículos del hogar, innumerables irregularidades entre otras faltas que perjudican seriamente a la entidad».

El comunicado completo del Consejo de Administración dirigido a los vecinos y asociados de la localidad:

«Nos dirijimos a Ustedes como consecuencia de la nota recibida de fecha 20 de Marzo del 2024, y a los fines de informar a que dado el importante cúmulo de información a la cual refieren, la misma insumirá varios meses para ser reunida, calculando quizás alrededor de seis (6). Lamentablemente, y esto no escapa a su conocimiento, en lo inmediato la misma es imposible de ser facilitada, ya que amén de ser realmente mucha la información, La CoosPu no se cuenta con personal administrativo para llevar a cabo semejante tarea. El volúmen de la misma se debe a que entre otras tantas cosas se solicita se informe el “Estado de Deuda” y para brindar un certero detalle de ello se necesita reunir todas y cada una de las constancias respecto a las diversos moticos que dieron origen a esta deuda.

Entre todos ellos vamos a sintetizar algunos:

En primer lugar este Consejo de Administración tuvo que tomar la decisión de desvincular empleados administrativos, y ello por varios factores: A) por encontrar operaciones ílicitas realizadas por diversos empleados en el sistema TRYLOGYC, operaciones tanto en beneficio del empleado que las realizaba como de amigos y familiares. Entre esas operaciones se detectaron la realización de Notas de Crédito apócrifas para anular facturas de consumo, diversos traslados de deuda mediante planes de financiación de deuda de facturas vencidas e impagas, tanto propias como de familiares y amigos, hacia socios fallecidos o bien dados de baja. Estas deudas era trasladadas “activando” al socio dado de baja, cargando la deuda que se pretendía “anular y nunca pagar” y luego se “desactivaba” el socio dado de baja para que no sea tenido en cuenta en el siguiente período a facturar. De esa manera un socio NO ACTIVO terminaba teniendo a su cargo deudas que no eran de su orígen, y consecuentemente al estar desactivado esas importantes sumas de dinero nunca se abonaban.

B) Negligencia de empleados administrativos que NO EMITÍAN LA FACTURA CORRESPONDIENTE A DIVERSOS USUARIOS, entre ellos a UN GRAN USUARIO por espacio de más de CUATRO (4) AÑOS, contando incluso ya con antecedentes obrantes en su legajo donde ya había sufrido sanciones En algún caso incluso resultó ser responsable de la NO incorporación en la facturación de una gran cantidad de medidores que le eran informados sistemáticamente por el personal operativo/técnico, con lo cual no eran procesados ni facturados estos medidores por decisión exclusivamente personal de estos empleados generando una por demás importante pérdida mensual de dinero para la cooperativa. No podemos revelar el nombre de quien se tiene las pruebas específicas de la maniobra pero podemos asegurarles que hoy estas deudas resutan ser literalmente millonarias.

Otros factores que afectan el estado de Deuda es la posible red de corrupción que se detectó mediante una auditoria externa llevada a cabo, donde la CoosPu realizara incluso una denuncia Penal contra diversas personas que por la posibilidad de resultar autores/ coautores y/o cómplices de los posibles delitos de hurto y/o asociación ilícita. Esto se debió a diversos medidores que fueron encontrados y constatados en perfecto estado de funcionamiento, lo cual obra en diversas actas notariales, e INSTALADOS en los domicilios/locales comerciales pero para enorme sorpresa del Consejo sin haber sido nunca registrados por el personal administrativo de la cooperativa en el sistema de facturación. De esta manera entonces se omitía, sospechamos ex profeso, emitir la factura correspondiente. De esta manera muchos asociados de mala fe, y quizás empleados en connivencia, se beneficiaban mensualmente en sumas millonarias perjudicando económicamente a nuestra Cooperativa.

Se adjunta, a modo de ejemplo de otra gran razón por la que hoy nuestra Cooperativa posee deuda que no ha podido hacer frente, consistente en un INFORME PERICIAL a cargo del Contador Publico ALVAREZ Silvio Alejandro referente a la causa caratulada “LESCANO OSCAR GUISMAR s/retención indebida de fondos. El Contador Alvarez integrante de la Oficina Pericial Contable del Centro Judicial de la Ciudad de Santa Rosa, detecta en la investigación una gran cantidad de anticipos otorgados a miembros del por entonces vigente Consejo de Administración, en este caso al ex – Presidente Oscar Lezcano; cerrado el siguiente cuadro resumen:

Estos anticipos se retiraban mediante “Vales de Caja” sin justificar. FALTANTES DE MERCADERIAS

ARTICULOS DEL HOGAR : Inicio de nueva gestión Julio del 2017, el Stock de mercadería registrada en el sistema contable no coincidía con el que se encontraba en el local, con lo cual el stock registrado era falso porque los productos NO ESTABAN. ESTO REPRESENTA DE POR SÍ UNA ENORME CANTIDAD DE DINERO.

Personal de Coospu: Se encuentra el Consejo con convenios y acuerdos con un Sindicato en particular con sumas muy por encima de los que pagan todas las demás Cooperativas de la Provincia, incluso luego de vencer los mismos siguieron siendo reclamadas las sumas por el Sindicato hasta que finalmente, y por más que aún hoy lo siguen reclamando, presentan un escrito en la Delegación de Trabajo de la localidad donde reconocen que las ACTAS respecto de las cuales reclaman sumas millonarias se encuentran VENCIDAS. Dicho escrito se encuentra a disposición de cualquier persona asocaida que quiera revisarlo. Además de ello, con DIVERSOS ARDIDES Y PRESENTANDO RECLAMOS UNO TRAS OTRO extendieron una conciliación laboral por espacio de CASI UN AÑO, con lo cual además del importante daño de tener abonar sueldos sin que el personal trabaje, permitieron y facilitaron que la Cooperativa deba abonarle el sueldo, sus accesorios y hasta recibir el pedio de VACACIONES de personal que NO SOLO NO PRESTA TAREAS en la cooperativa SINO QUE NI SIQUEIRA VIVE EN LA LOCALIDAD ya que presta servicios para este Sindicato HACE YA MÁS DE UN AÑO. Esto también perjudica económicamente DE MANERA MÁS QUE IMPORTANTE a la Institución.-

Lo mencionado hasta aquí es simpemente lo acontecido en el último año y que ha afectado económica y financieramente de manera más que importante a la Cooperativa. En todos los casos mencionados los daños representan mucho dinero que no ingresó a las cajas de la Cooperativa o bien que salió de manera indebida e injusta. Dicho apenas un par de razones del último año puede fácilmente verificarse que la información a solicitada es excesivamente abundante y al no poderse reunir en el corto plazo se ha procedido a comenzar las tareas en pos de reunirla para poder ser brindada de la forma que corresponde y amerita, acorde a su importancia y cantidad.

Por último, y advirtiendo que el legítimo pedido ha sido publicado en redes sociales, agradeceríamos que se haga saber asimismo la presente respuesta para conocimiento de todos los interesados»

Fuente: Radio Génesis 25

