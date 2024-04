“En el 2023, el gobierno anterior no mandaba los fondos para varias obras”

Compartir esta noticia:

Los diputados provinciales, Maximiliano Aliaga y Sandra Fonseca, manifestaron su preocupación por el proyecto de Ley de Emergencia de la obra pública, donde señalan que al adjudicar las obras nacionales a la provincia, se puede abrir «una nueva caja de Pandora en cuanto incumplimientos legales posibles de incurrir al cambiar los términos de los contratos de las obras».

También cuestionaron al gobernador Sergio ZIliotto, donde expresan que muchas de las obras ya estaban siendo desfinanciadas por el gobierno anterior, ya que no llegaban los pagos.

Desde el Bloque Comunidad Organizada señalan lo siguiente

Durante los últimos meses electorales como en la actualidad, el Gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto se presenta ante los pampeanos con la repetitiva muletilla donde él y sus dependientes hacen las veces de comunicadores de la verdad.

En lo que respecta al tema que más preocupación le genera a Ziliotto, bajo la premisa de la merma de la actividad de la obra pública Nacional en nuestro territorio provincial debido a la políticas económicas de Javier Milei, colocándolo como exclusivo responsable, dicha conclusión lejos está de la realidad y por ende de la verdad.

Mentira que repite él y sus funcionarios hasta el cansancio e insistente desde todos los medios de propaganda paraestatales.

Si nos ajustamos a la verdad documentada (aportada por el mismo gobierno que él encabeza) y por algunos medios periodísticos, existen decenas de pequeñas obras licitadas por Nación en La Pampa en el año 2020 e iniciadas en el 2021 que forman parte del reclamo al nuevo Gobierno Nacional (a pesar de haberse vencido todos los plazos de obra, antes de la llegada de Milei a la conducción del gobierno) si a eso le sumamos como argumento una serie de notas periodísticas del 2022 y 2023, podemos a primera lectura mencionar qué obras como la nueva Terminal de Santa Rosa que formó parte de la campaña política de Di Nápoli para la Intendencia de Santa Rosa, fue licitada 2 veces y nunca durante el gobierno que Ziliotto militaba, se enviaron los recursos en tiempo y forma para poder adjudicarla, la travesía urbana de General Acha con desfinanciación desde septiembre del 2023, los PROCREAR de la provincia con incumplimiento de pago a las empresas constructoras desde octubre del 2023 y la ruta 20 “CONQUISTA DEL DESIERTO” Con una lentitud de avance de obra digno de una película en cámara lenta… reuniones interminables de Gobernadores durante el 2022 y 2023 con el entonces ministro Sergio Massa pidiéndole más financiación a Nación para las empresas afectadas por la galopante inflación generada desde su propio Gobierno, de los nacionalistas y populares ALBERTO y CRISTINA Fernández, son moneda corriente en los portales de información digitales y demás medios de comunicación locales.

En definitiva, la realidad fue que en el año 2023 el Gobierno de Ziliotto le pedía que la población votara por la continuidad del Frente de Todos, en cabeza del hoy ex Ministro del Economía Sergio Massa para la Presidencia de la Argentina, pero lo que no contaba era la verdad que su par nacional a pesar de convenios firmados entre sí para lo que para la mayoría de los votantes eran puestas en escena, el gobierno nacional no mandaba los fondos para las obras Nacionales.

Ahora Ziliotto en un intento desesperado por mostrar algo de acción, intenta licuar su irresponsabilidad enviando a la Cámara de Diputados una Ley de Emergencia de la obra pública, para así adjudicar las obras nacionales a la provincia, abriendo así una nueva caja de Pandora en cuanto incumplimientos legales posibles de incurrir al cambiar los términos de los contratos de las obras aludidas, sin consentimiento de todos los actores, con consecuencias jurídicas y económicas inconmensurables.

Es por eso que ante la menor sospecha de ser arriados por el camino de la ilegalidad, impulsados por la mentira, queriendo ahora también pasar por alto procedimientos administrativos nacionales, no seremos parte de ninguna maniobra que estafe al pueblo pampeano, utilizando las instituciones públicas para generar maniobras con total falta de transparencia en cuanto al manejo de fondos públicos en La Pampa, porque sin lugar a duda, funcionarios que intermedien en estas acciones, en caso que el Gobierno Nacional promueva denuncias e investigaciones, la competente en su conocimiento es la Justicia Federal, diferente así a la dominada hoy justicia provincial que les ha venido dando todos estos años una significativa cobertura.

Los demócratas del país, que sin duda son la inmensa mayoría, como en La Pampa también, seremos los que evitaremos y defenderemos nuestra institucionalidad por el bien de la Patria, hoy en día sus intenciones no es ya la discusión de ideas, sino la alteración del orden democrático argentino con un fin ya indisimulable, voltear al gobierno de Milei.

