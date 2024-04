Padres de una beba con cáncer denuncian a prepaga por falta de cobertura

Compartir esta noticia:

Oilvia tiene apenas 6 meses y le descubrieron un tumor cancerígeno en el hígado. Fue derivada a Buenos Aires, donde ya comenzó el tratamiento, y sus padres denuncian que la obra social Prevención Salud demora la aprobación de las prácticas, las medicaciones y porque no se hace cargo de la cobertura del alojamiento.









Germán Maruelli y Lucía Sandoval, residentes en Santa Rosa, son los papas de Olivia, una beba de 6 meses a la que recientemente le diagnosticaron un cáncer hepático que requiere de un tratamiento de varios meses en la Ciudad de Buenos Aires y la obra social no quiere cubrir a sus padres los gastos de alojamiento.

Germán, el papá, contó a Plan B Noticias que desde el comienzo tuvieron que «pelear» con la obra social Prevención Salud por las demoras en aprobar todo lo referido a traslado, ordenes médicas y su estadía fuera de la provincia mientras realizan el tratamiento.

«El 25 de marzo le encontraron un bulto en el hígado. Le hicieron estudios en el Hospital Favaloro y descubrieron que era un Hepatoblastoma y para continuar con los estudios, necesitábamos la derivación a Buenos Aires», contó.

«El 26 de marzo fuimos a Prevención Salud para averiguar como proceder. Ellos dijeron que cubrian, además de la beba, solo un acompañante. Mi beba tiene 6 meses, no se puede separar de su mamá y su papá. Después tuvimos que llamar para que nos consigan camas en un Hospital en Buenos Aires, pero recién a los dos días y después de que presionaramos para que llamen a distintos lugares, lograron conseguirlo en Fundación Hospitalaria. Pero solo habían llamado al Garrahan», dijo.

«Mi señora se fue con la beba en la ambulancia y yo tenía que ver en que me venía», contó Germán en comunicación telefónica y agradeció la predisposición del personal de Salud «porque cuando llegó la ambulancia me permitieron subir y me trajeron».

«Llegué y seguía sin tener donde quedarme. Desde Fundación Hospitalaria me permitieron quedarme ahi mismo. Pero Prevención Salud no se molestó en solucionar nada. Tuvimos que pelar por todo», denunció el padre de Olivia.

Una vez en la Fundación, Germán contó que le realizaron todos los análisis a su hija y los médicos solicitaron, mediante orden médica, la realización de la biopsia y la colocación de un catéter. «Esperamos la respuesta de Prevención Salud pero nunca llegó. El catéter finalmente no se lo colocaron y si le pusieron una vía central, para que pudieran sacarle sangre o colocarle la sonda, ya que por la cantidad de análisis no tenían donde más pincharla».

Los padres también denunciaron que lo mismo ocurrió cuando mandaron a pedir que le apruebe la medicación. «Después de todos los análisis se hizo el pedido de la medicación a la Obra Social. El lunes de la semana pasada no se le pudo hacer la quimio, pero la medicación tampoco estaba. Todos los pedidos vienen con retraso y en estos casos se necesita con urgencia», contaron.

Alojamiento

«El otro gran problema que tenemos con Prevención Salud, y que todos estamos preocupados, es que no quieren brindarnos un alojamiento. Según ellos solo me cubren una semana, pero el tratamiento de Olivia puede llevar desde 8 meses hasta 12 meses. Y plantean que yo tengo que pagar y ellos después me devolverían el dinero», contó Germán.

La ley 27.674 de Oncopediatría establece a las obras sociales y prepagas a prestar el 100% de los servicios médicos y en caso de tener que trasladarse a más de 100 km, corresponde que se le garantice los fondos para cubrir los gastos de alojamiento durante el periodo de tratamiento.

«Por ley ellos no se pueden negar a brindarme la cobertura de alojamiento y de alimentación. No estamos pidiendo nada que no nos corresponde. Esa es hoy nuestra lucha. Ya presentamos recursos de amparo en la Defensoría Federal y presentaciones a la superintendencia de seguros de salud», expresó Germán.

Y agregó: «Dilatan todo. Ni siquiera teníamos un teléfono directo al comienzo para comunicarme con un responsable. Nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra hija no de pelear con la obra social para que cumpla con lo que le corresponde».

El único ingreso con el que contaban es el del trabajo de Germán, pero ahora que está con licencia por cuidados familiares no le pagan el sueldo. «Si fuera para mi si, pero como es cuidado de otra persona no lo cobro», explicó.

El mismo caso es el de Lucia, la madre de la beba, quien trabajaba como niñera y con el nacimiento y posterior diagnóstico de Olivia, también está sin trabajo.

Colaboración

Germán contó que estos días, donde Olivia se encuentra en cuidados intensivos, solo se podía quedar uno en Fundación Hospitalaria. «Nos dieron alojamiento en Casa de La Pampa», dijo y agregó que «también nos han ayudado con subsidios desde la Provincia».

De todas formas los gastos son muchos. Desde sus familias, amigos y allegados, ya se están haciendo rifas y organizando eventos para poder juntar fondos y asistirlos con lo que más se pueda. «También estamos recibiendo donaciones», cerró Germán.

Quienes deseen colaborar con Germán, Lucía y Olivia, hay una cuenta en la que reciben donaciones: Mercado Pago – CVU 0000003100089819176061/ Alias: germaruelli.mp

