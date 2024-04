Becas Progresar: se acerca el plazo de cierre y la página para inscribirse no funciona

Compartir esta noticia:

Las Becas Progresar no han sido dadas de baja por el Ministerio de Capital Humano, al menos de manera oficial. Sin embargo, es imposible que quienes cumplen los requisitos puedan inscribirse ya que la página no funciona. El monto mensual, de $ 16.000 ya que Anses retiene el 20 %, y no llega a cubrir ninguna de las necesidades mínimas de quienes intentan terminar el secundario o la universidad.

Desde Plan B quisimos ingresar al sitio y está caído, impidiendo el acceso para su inscripción.

Lo mismo le ocurre a diferentes usuarios y usuarias. Elías Fernández se enteró que están abiertas las inscripciones de abril para las Becas Progresar intenta anotarse, a toda hora, sin éxito. Tiene 21 años, pasó por la carrera de Psicología en la Universidad Nacional de Buenos Aires y ahora estudia Diseño y Comunicación en la Universidad Nacional de Lanús.

“Desde que me llegó la notificación de la app de la beca Progresar intento inscribirme pero siempre está caída la página y cuando llamo al número para avisar o hacer el reclamo me dicen que debería seguir intentando”, cuenta a Tiempo. Esta semana, se hizo viral en X lo que Elías cuenta: si bien las becas Progresar no se han dado formalmente de baja, es imposible que las y los estudiantes se registren. La web no tiene funcionamiento.

El gobierno no quiere anunciar el fin de las Becas Progresar para que no sea noticia, pero parece que no piensa entregar ninguna. Abrieron la inscripción sin avisar y tumbaron la página. Imposible anotarse. Y Anses está colapsado por los despidos masivos, no hay forma de reclamar pic.twitter.com/3aZIhMpkcl — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) April 16, 2024

“La beca nunca cambió el monto desde 2023, pero a mi me alcanzaba para la SUBE, la cobré hasta el mes pasado que me la cortaron y es una ayuda que necesito ahora que estoy sin laburo, cuando llamé para reclamar básicamente me dijeron ahora están de vuelta las inscripciones abiertas y pasa que no puedo anotarme, mucha gente quedó afuera”, cuenta Elías.

El organismo encargado de gestionar el programa de Becas es la Secretaría de Educación dentro del Ministerio de Capital Humano. Según detalla su web, tienen el objetivo de acompañar a los jóvenes “para finalizar la educación obligatoria, estudiar en el nivel superior o formarse profesionalmente. Este programa exige que los interesados demuestren un rendimiento académico satisfactorio, así como necesidad económica”.

Las inscripciones se iniciaron el 10 de abril para todas las líneas de becas. Asimismo, el plazo de cierre es el 30 de abril para las que son Progresar Obligatorio y Progresar Superior (que incluye Enfermería). Sin embargo, desde hace días, quienes pretenden contar con la beca para seguir estudiando no se pueden inscribir. En tanto, la beca Progresar Trabajo recibirá inscripciones hasta el 30 de noviembre.

Montos congelados que alcanzan para un sándwich

Los beneficiarios recibirán el mismo monto que el mes pasado y que diciembre 2023. En principio, cobrarán 12 cuotas mensuales de $ 20.000 que suman un total de $240.000 anuales. No obstante, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) solo depositará $16.000 por mes y retendrá el 20% restante que sería devuelto al inicio del año siguiente “si se cumplen los requisitos de aprobación”.

“La continuidad de la Beca Progresar tal como está planteada por el gobierno de Milei resiente muchísimo la capacidad de ayudar a los estudiantes a terminar el secundario o la universidad por el impacto de la inflación y el mantenimiento del mismo monto de 2023. A lo sumo, se podría usar para un libro o un sándwich”, dice a Tiempo Daniel Filmus, exministro de Educación y de Ciencia y Teconología.

El gobierno nacional abrió la inscripción a las Becas Progresar (finalización de estudios), que tendrán igual valor que en noviembre pasado: $20 mil por mes. ⬇️ Con la inflación acumulada entre diciembre y marzo, el poder adquisitivo de las Progresar cayó 47,43%. pic.twitter.com/WyHmX3Be8K — Daniel Filmus (@FilmusDaniel) April 13, 2024

El exministro expresó que el uso concreto de los becarios sobre esos recursos se destina al transporte público, cuyo costo se incrementó un 80 % desde diciembre. Es decir, los estudiantes solo podrán pagar pasajes para el 20 % de sus clases con la beca Progresar. “Además, hay que considerar que la posibilidad de pedir la beca está vinculada a que tu familia tenga el ingreso de hasta tres salarios mínimos, y hay una caída del salario respecto de la inflación por lo que van a ser mucho menos los hijos de las familias que puedan acceder”, asegura.

Filmus expresa que la estrategia del gobierno libertario es mucho más que una política de ajuste. “Lo que se plantea es que el Estado no tiene que atender a la educación publica, que no tiene que haber Ciencia y Tecnología, es mucho más grave que un ajuste”, afirma.

Prosigue: “El Gobierno plantea hasta el extremo de que la educación no tiene que ser obligatoria. Para dar un ejemplo, el presupuesto del Conicet es menos del 0, 10% del PBI, si fuera un ajuste en algo que es tan pequeño no tendría sentido el ataque a la ciencia, tiene que ver con la decisión de que el mercado y no el estado sea el que tome a su cargo la Educación y la Ciencia y Tecnología”.

Es por eso, expresa Filmus, que se coloca a las universidades al borde del cierre pero aún así “hay plata para darle a aquellos que necesitan pagar una escuela privada”.

Los requisitos para recibir las Becas Progresar

Entre los requisitos que deben reunirse para cobrar las Becas Progresar se encuentran los siguientes:

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país. Es esencial contar con Documento Nacional de Identidad (DNI).

Condición de estudiante regular en una institución educativa.

Edad entre 16 y 24 años cumplidos. Se amplía hasta los 35 años para aquellos que tengan hijos menores de 18 y vivan en hogares monoparentales.

No hay límite de edad para personas pertenecientes a pueblos originarios, personas trans, con discapacidad, refugiadas, afrodescendientes o afroargentinas.

Los ingresos del grupo familiar de los aspirantes no deben superar tres veces el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente en Argentina. También tendrán que acreditar la asistencia regular a una institución educativa y cumplir con los avances académicos que solicita cada línea. (Redacción Plan B, con información de Tiempo Argentino).

