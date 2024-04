Denuncian que jefe judicial le quitó las bonificaciones por ir al sindicato

Compartir esta noticia:

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de La Pampa denunció a un funcionario por persecución gremial: “por ir al sindicato, les sacamos las bonificaciones”, habría dicho en una reunión de la que participaron dirigentes gremiales.

Susana Funes contó esta mañana que presentaron una denuncia en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas contra Humberto Abona, encargado de la oficina de Servicios Generales “quien se desempeña como funcionario de esa Secretaría”.

Desde hacer varios días el SITRAJ expuso una situación de abuso laboral contra 12 trabajadores de Servicios Generales a los que se los hizo realizar tareas de mantenimiento en los espacios verdes sin “la protección para el dengue” y que “les quitaron las bonificaciones sin explicaciones”.

Además, el SITRAJ asegura que “les dijeron que se busquen un lugar para ir a trabajar” y que los dejan sin tareas laborales.

En la denuncia presentada ante la FIA indicaron que Abona les quitó las bonificaciones por pedir la representación gremial: “el problema se genera con este funcionario, a raíz de un redamo de los trabajadores del área, por lo que se llevó a cabo una reunión en el día de la fecha en frente del aula 8 del tercer piso de la Ciudad Judicial alrededor de las 10 horas, donde los empleados solicitaron la presencia del Sindicato”.

La denuncia fue presentada por Susana Funes, quien explicó en el escrito que “por este motivo es que fui a la reunión. Me llaman para que esté presente en la reunión donde estaba Abbona con los compañeros de Servicios Generales. Cuando llego los compañeros le estaban consultando cuál iba a ser su destino o a dónde los iban a asignar porque no tenían lugar físico donde estar. Entonces muy despectivamente, de muy mala manera, estando yo presenté, les dice ‘usedes estaban dentro de la oficina de servicios Generales y no hacían nada’. En ese momento yo intervengo, le digo ‘disculpame pero los compañeros trabajan’, y no me dejó terminar de hablar y de mala manera me dice ‘yo con vos no voy a hablar la reunión es con los trabajadores’”.

Agrega que “entonces yo le digo que pidieron la representación del sindicato en la reunión y él no me dejó hablar. Yo le quise explicar que represento a los compañeros. Me dijo que conmigo no Iba a hablar nada, los mira a los compañeros y les dice que por culpa de mi intervención a los compañeros les habían sacado las bonificaciones y el lugar donde ellos estaban anteriormente”.

Funes contó en la FIA que Abbona “se va, porque no dejó ni siquiera que habláramos. A modo de chiste se encuentra con una persona en los pasillos y dice se me sublevaron los trabajadores´’, a lo que yo le dije ¿no se sublevaron los trabajadores’ y que era una falta de respeto lo que estaba haciendo, primero de no dejarme hablar, y no tratar de buscar una solución. Que era violenta la forma en que se estaba expresando y actuando, no me dijo nada, directamente se dio vuelta y siguió caminando”.

“Yo Insistí que conversemos y me dijo que conmigo no tenía absolutamente nada que hablar. Yo sentí un agravio y una violencia hacia mí, porque yo soy también trabajadora. Por más que represente hoy a los trabajadores judiciales la actitud de este señor es totalmente violenta. Constituye un abuso de poder, y fue agresión hacia mi tanto en ml investidura y también como mujer porque me enrostra la responsabilidad por ml rol de las decisiones que tomó el Poder Judicial en desmedro de los trabajadores del área. Con esta actitud lo que hace es Impartir miedo en los compañeros, ejercer disciplinamiento a través de la violencia simbólica”, añade.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios