Superclásico: la foto que demuestra que el gol de River estuvo bien anulado

Una imagen se viralizó en las redes sociales y puso fin a la discusión entre los hinchas.

El Superclásico que Boca le ganó por 3 a 2 a River estuvo marcado por la polémica jugada que terminó con un gol anulado para el equipo de Martín Demichelis a instancias del VAR. Mientras los hinchas discutían en las redes, bares o en reuniones, una foto llegó para ponerle fin a las dudas sobre si la decisión fue acertada o no.

Cuando el duelo por los cuartos de final de la Copa de la Liga, en el estadio Mario Alberto Kempes, estaba 1 a 1, el árbitro Yael Falcón Pérez convalidó el 2 a 1 a favor de River, aunque luego retrotrajo su decisión a través del VAR.

Tras una jugada con una serie de rebotes en el área, el defensor Cristian Lema se llevó la pelota puesta y la misma fue en dirección al arco que defendía Sergio Romero, quien, rápido de reflejos, se estiró para evitar que ingresara.

Como llegó y despejó el balón, la posición del mismo al momento de su acción estableció la polémica sobre si había cruzado la línea de meta o no. Ante esto, el VAR evaluó la jugada y consideró que no.

En la transmisión repitieron la jugada una y otra vez, pero los hinchas no estaban seguros de que fuera correcta. Además, la ubicación de la cámara no era la mejor para resolver la duda, ya que no estaba de frente al arco.

Unas horas después a que terminara el Superclásico, finalmente esa imagen que dejaba clara la cuestión, llegó. La publicó el usuario @CaffaroA, un jugador de la selección de básquet argentina que hoy juega en el Brienza Casa Basquet de Italia, en su cuenta de la red social X.

Vengo a traerle tranquilidad al pueblo riverplatense. Todo legal. Saludos. Créditos a mi cuñada por la foto de la fecha pic.twitter.com/0EmIQCGzVx — Agustín Cáffaro (@CaffaroA) April 21, 2024

“Vengo a traerle tranquilidad al pueblo riverplatense. Todo legal. Saludos. Créditos a mi cuñada por la foto de la fecha”, bromeó.

Luego, compartió el video de la jugada, que despejó aún más las dudas.

Si hay foto hay video. 👋🏼 https://t.co/Jkqvz2wwHH — Agustín Cáffaro (@CaffaroA) April 21, 2024

