Horacio Di Nápoli en el Congreso de Estrellas Amarillas: “una víctima fatal nos debe doler”

El ministro de Seguridad de La Pampa llamó a tomar conciencia ante la cantidad de siniestros viales fatales. “La gente no es un número, pero ni así tomamos conciencia”, criticó en la apertura del Tercer Congreso Nacional de Estrellas Amarillas.

El ministro de Seguridad de La Pampa, Horacio Di Nápoli, participó el miércoles 24 de abril de la apertura del “III Congreso Nacional de Estrellas Amarillas” que se lleva a cabo en la Universidad Nacional de La Pampa.

En su discurso criticó la actitud transgresora de muchos conductores. “Es transgresora porque si la velocidad máxima es 120, vamos a 160 kilómetros, total que importa, la famosa soberbia de ‘a mí que me va a pasar’ y nos pasa. Lo vemos todos los días y nos duele. Una víctima fatal nos debe doler, no es un número, no es ‘en La Pampa tuve menos siniestros, que bien estamos haciendo las cosas, tuve 62 muertos’ y se los compara con 140 en otros lugares. Y es lo que escuchamos… no es un número la gente, es una barbaridad lo que está pasando”, dijo.









“Somos un número y en función de eso, hacemos las estadísticas y después vemos qué hacemos. ¿Y esa persona que se fue? Es doloroso lo que digo y ni así logramos que este tema se instale en la sociedad”, precisó Di Nápoli.

“No sé si los disertantes coinciden conmigo o no, lo hablo desde un ciudadano común que soy, más allá del compromiso de ser funcionario en el Ministerio de Seguridad y Justicia. Nadie está exento de que le pasen estas cosas”, agregó.

“Me tomé el atrevimiento de hacer esta pequeña reflexión. Silvia (González) me conoce. No conozco mucho del protocolo, pero me gusta decir lo que siento y qué nos pasa. Hay que ver qué está pasando en nuestra cabeza y aplaudir a todas las personas de Estrellas Amarillas”, elogió.

“Hay que trasladarse a acompañar, empujar, renegar todos los días con esto. Porque se pelea mucho. El caso de Silvia, como el de tantos de ustedes, que se les llevan a la mamá, el papá, el hijo. Son gente solidaria, vaya si saben lo que es solidaridad, al hacer esto por el otro, para que haya menos siniestralidad fatal en las calles y en las rutas del país”, agregó Di Nápoli, para dar la bienvenida a quienes participarán de este Congreso en la capital pampeana.

“Quiero felicitarlos a todos ustedes. Lo más importante de esto, es que sirva para algo y nos ayude a cambiar algo. Despojémonos de la soberbia y la transgresión. Seamos responsables. Es lo único que para todo este flagelo”, finalizó Di Nápoli.

Cabe recordar que en este Congreso están presentes las autoridades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), su Directora Ejecutiva Daniela Fernanda Ortiz, el director Nacional de Coordinación Interjurisdiccional Patricio Smith, el Coordinador del Consejo Federal de Seguridad Vial Leandro Regalado, la coordinadora de la Red Federal de Asistencia a las Victimas (Línea 149) Marina Pierini, además de autoridades provinciales, la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), organizaciones y familiares de víctimas del tránsito.

En el encuentro también se conmemoran los 20 años del surgimiento de la Campaña Nacional de Concientización Vial Estrellas Amarillas. Esta organización no gubernamental tiene como objetivo lograr una sociedad que pueda auto educarse en normas viales, manteniendo un respeto íntegro con la vida propia y la de los demás y trabaja para disminuir la problemática de los delitos de tránsito, promoviendo un cambio de actitud a través de la concientización y educación vial, buscando despertar una actividad proactiva por parte de la ciudadanía.

Durante la jornada, habrá disertaciones de referentes de las temáticas, Silvia Gonzáles y Teresa Mellano, creadoras de la Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito.

Luego será el turno de Miguel Ángel Rivas (abogado y ex coordinador General del Comité Consultivo ANSV) “Necesidad de la modificación del Código Penal (Artículo 84 Bis)”.

El tercer disertante será Walter Gorbak Presidente de la Asociación Argentina de Medicina Legal, Ciencias Forenses e Investigación Criminal “La pericia accidentológica y su correcto control”. En tanto, Sebastián Aldao (abogado, especialista en Seguros y Seguridad Vial y asesor de Fundación Estrellas Amarillas) disertará sobre “La importancia de la operatividad de la cobertura asegurativa en siniestros viales”.

También habrá una Capacitación para Trabajadores Sociales en el Auditorio del Ministerio de Salud con la presencia de las trabajadoras de Santa Rosa y de manera virtual se hará una conexión con los diversos Hospitales de toda la provincia.(calle 9 de Julio N°338 de Santa Rosa), dictada por el Dr.Guillermo Pacharoni ,Lic Natalia Feraude y se solicitara a la Coordinadora Lic. Marina Pierini de la Red Federal unas palabras para que los operadores de Salud sepan de las herramientas y dispositivos que tiene la Red a nivel nacional.

A las 15 horas está previsto disertaciones en el Hospital Dr. René Favaloro a cargo de subsecretario de Salud provincial, Gustavo Vera, de Laura Bosque (psicóloga, directora Ejecutiva de la Fundación Trauma) “Una estrategia de salud para salvar vidas», de Misael Schappert Berpof (psicólogo) “El impacto de la prevención del siniestro vial” y de Juan José Niedfeld, gerente Seguros Rivadavia de prevención y seguridad vial “Hacia nuevos hábitos preventivos”.

Por su parte, el móvil “Rutas en Rojo”, perteneciente al Grupo Sancor Seguros que forma parte del Programa Nacional de Prevención de Siniestros de Tránsito, estará emplazado en la plaza San Martín, del 24 al 26 de abril de 9 a 12 y de 15 a 20 horas. Es un tráiler con ocho estaciones informatizadas que permiten evaluar la capacidad psicofísica y cognitiva para el manejo. La prueba es gratuita, confidencial y anónima y no lleva más de 10 minutos realizarla. Los interesados en participar e informarse podrán asistir al móvil.

El encuentro está destinado a la sociedad en general, desarrollándose diferentes actividades y disertaciones durante esos días, oportunidad que se constituirá en un valioso espacio de reflexión de intercambio de experiencias, de difusión de información actualizada, de actividades y de diálogo que sin dudas resultará altamente fructífero. El Congreso servirá además para que, a través del intercambio de saberes, experiencias y miradas se puedan repensar nuevas alianzas y nuevas estrategias que permitan seguir en este camino de trabajo y compromiso indispensables para aportar a reducir la siniestralidad vial.

