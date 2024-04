Damián Busto: “el funcionario tiene que estar en el territorio y es lo que voy a brindar”

Compartir esta noticia:

El integrante de la COOPECAD y dirigente del Frente Peronista Barrial, Damián «Mono» Busto, fue designado por Luciano di Nápoli en la Dirección de Comisiones Vecinales, Asuntos Institucionales y Derechos Humanos de Santa Rosa.

Busto se reunió a las 11 de la mañana con el intendente Luciano di Nápoli. Reemplaza a Lucas Borra, que renunció este miércoles al cargo por «razones personales».

Damián Busto es uno de los principales referentes del Frente Peronista Barrial y dirigente de la Cooperativa de Cadetes (COOPECAD). En diálogo con Plan B, Busto confirmó su cargo y reveló que fue convocado ayer. “La verdad, estoy contento porque a mí me gusta militar por los vecinos y por los que menos tienen. Ahora, estaré en la función pública. Voy a poner lo mejor y todo de mí, para que el vecino se pueda organizar y tener una ciudad como nos merecemos”.









“Luciano me dio libertad para trabajar, me dijo que me conoce y confía en mí. Sabe quién soy, como me manejo en los barrios, con trabajo y dedicación. La idea es reactivar muchas de las comisiones que hoy en día están cerradas en la ciudad, para darle participación a los vecinos. En lo podamos hacer, lo vamos a llevar adelante”, agregó Busto.

“Esta nominación fue sorpresiva. Me mandó un mensaje Luciano, luego de la marcha donde estuvimos acompañando a la universidad pública. Igual, algo intuía. Ya me había enterado que había renunciado Lucas y también se hablaba de Gustavo Rodríguez en Deportes. A él lo conozco porque fue uno de los primeros que me dio unos tambores para armar la comparsa en Villa Parque. Estoy contento y con mucha ansiedad por empezar a construir en Santa Rosa”, resaltó.

En referencia a su trabajo como cooperativista, Busto dijo que se bajó de la moto para ir a la reunión con di Nápoli. “Hasta hoy, ese trabajo lo tengo que seguir haciendo en la Cooperativa de Cadetes. Es algo hermoso que tiene que seguir funcionado y hay que empezar a desligar responsabilidades en otros compañeros y compañeras”.

Consultado sobre cómo será la impronta de su gestión, Busto dijo que “yo voy a dar participación, mucho diálogo. Pido compromiso al que quiera llevar mejoras a su barrio, con dedicación, poca oficina y mucho territorio, donde necesitamos que el vecino se organice”.

“Creo que desde una oficina no organizás al vecino. El funcionario tiene que estar en el territorio y eso es lo que voy a brindar”, destacó Busto.

“Los vecinos son vecinos, más allá si son radicales, peronistas o de izquierda. El vecino pelea por su barrio y yo lo sé. He estado en un montón de comisiones vecinales. Si vos les das herramientas y participación, no importa de qué color político seas. Siempre hay que darle participación a los vecinos y que ellos decidan qué es lo mejor para su barrio”, afirmó.

Consultado por el presupuesto austero de la gestión y cómo puede influir en su trabajo, Busto dijo que toda la vida militó sin presupuesto. “Si vos acompañás a los vecinos y con mínimas herramientas, se van a sentir acompañados y protegidos. No hace falta a veces mucha estructura política para hacer cosa, alcanza con buenas voluntades y buenos vecinos para hacer eso”.

Preguntado si esta designación es un reconocimiento al Frente Peronista Barrial, Busto dijo que sí. “Desde el espacio venimos haciendo las cosas bien. Acompañamos todas las luchas, no nos movimos un milímetro de dónde estamos y siempre militamos por los que menos tienen. Esto nos da un volumen político, para que todos nuestros militantes de base, como soy yo o Fabián, podemos ser funcionarios”.

“Nos damos cuenta que podemos estar en estos lugares. No hace falta ser ingenieros, contadores o abogados. Hace falta tener sensibilidad social y saber qué es lo que querés”, agregó.

Consultado sobre cómo se va a llevar con la burocracia estatal, Busto reconoció que puede haber choques con la burocracia. “Sé que puede pasar, pero no tengo temor. Sí mucho compromiso por hacer las cosas bien. En la función, empiezo el 2 de mayo. Pedí unos días para organizar el espacio donde trabajo, para arrancar con todo y sin descanso”.

