Fonseca rechazó el proyecto de emergencia en la obra pública: “no vamos a formar parte de este engaño”

La diputada de Comunidad Organizada fundamentó su voto en contra del proyecto de declaración de emergencia en la obra pública este jueves en la Legislatura provincial. “Por más que nos presionen, aunque nos difamen, rechazamos este proyecto, no vamos a formar parte de este engaño”, dijo Sandra Fonseca.









Fonseca en el recinto de sesiones fundamentó, “mediante este Proyecto de ley, Ziliotto, pretende que la Cámara de Diputados pase de jurisdicción nacional a jurisdicción provincial, contratos, relaciones jurídico-institucionales preexistentes; declare que no hay normas, ni provinciales, ni nacionales, ni de ninguna otra índole, que impida cualquier forma de disponer de fondos públicos, para toda la obra pública en la provincia, bajo la declaración de una Emergencia general de las obras”.

“Precisamente, no se puede destinar dinero público provincial a obras que corresponden a la Nación, porque está prohibido que el Estado provincial destine fondos para obras públicas nacionales que, aunque estén en el territorio provincial, no está determinado el financiamiento y origen de los fondos. Cuando los funcionarios vinieron reconocieron que la provincia no es parte en los contratos, en su tercero ajeno en la contratación”, dijo la legisladora de Comunidad Organizada.

En su intervención, Fonseca destacó: “lo que significa en términos jurídico estatales la palabra Emergencia, esto es poder contratar, pagar, poder hacer lo que les plazca sin ningún nivel de cumplimiento de ninguna ley, ni de presupuesto, ni de obras públicas, ninguna posibilidad de recupero del dinero, preguntándonos, de esta manera, ¿no se expone la provincia de La Pampa y cada uno de los funcionarios públicos participantes a un reclamo judicial ante la justicia Federal de gravosas consecuencias?. Tengamos en cuenta que en todos estos instrumentos públicos de orden nacional se fija como jurisdicción y competencia a los Tribunales Federales y no los de la provincia de La Pampa”, añadió.

“Por más que nos presionen, aunque nos difamen, rechazamos este proyecto, no vamos a formar parte de este engaño”, dijo Sandra Fonseca.

Presupuesto y auditoría a las universidades

La diputada de Comunidad Organizada, en referencia al proyecto que manifiesta la preocupación por la situación presupuestaria del sistema universitario, y en particular la UNLPam, presentó un proyecto que pide al gobierno nacional que organice un esquema de presupuesto que incluya auditorías y controles, tal como viene argumentando Milei. Aunque consiguió el aval del PRO y la UCR, fue rechazado por la mayoría oficialista.

Congreso Nacional de Estrellas Amarillas

Por otra parte, sore el proyecto que declara de Interés Legislativo el 3° Congreso Nacional de Estrellas Amarillas a realizarse los días 24, 25 y 26 de abril en Santa Rosa, la legisladora fundamentó: “adelantamos nuestro voto positivo, haciendo un reconocimiento a Silvia, a los integrantes de la Fundación, y en especial a Bea su mamá, que ha sido el motor sosteniendo a muchas víctimas del tránsito que han pasado por nuestra provincia, con el abordaje que realizan. Trabajamos junto a dicha Fundación y docentes de todo el país para incorporar la Educación Vial en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios, ese fue uno de los logros que tuvimos en forma conjunta”, concluyó.

Comentarios

