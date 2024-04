Reconocieron a personas e instituciones en el Congreso de Estrellas Amarillas

Compartir esta noticia:

Durante el “III Congreso Nacional de Estrellas Amarillas” se realizó la entrega de distinciones a personas e instituciones por los 20 años de la Fundación.









En el encuentro se conmemoraron los 20 años del surgimiento de la Campaña Nacional de Concientización Vial Estrellas Amarillas. Esta organización no gubernamental tiene como objetivo lograr una sociedad que pueda auto educarse en normas viales, manteniendo un respeto íntegro con la vida propia y la de los demás y trabaja para disminuir la problemática de los delitos de tránsito, promoviendo un cambio de actitud a través de la concientización y educación vial, buscando despertar una actividad proactiva por parte de la ciudadanía.

En el último día de la jornada se realizó en la Universidad Nacional de La Pampa la entrega de distinciones a Instituciones y/o personas de gran relevancia en la historia de la Fundación.

Estos fueron los distinguidos:

1)- Lydia Beatriz Zalabardo (madre de Silvia)

2)- Intendente de Santa Rosa Luciano Di Nápoli

3)- Subsecretario de Salud (L.P) Dr. Gustavo Vera

4)- Leonardo Santesteban- Diario La Arena

5)- Abogado especializado en derecho del tránsito seguridad y educación vial Horacio Botta Bernaus

6)- C.P.E -Manuel Simpson

7)- Gustavo Tamer Schnan

8)- Ex Diputado provincial por el Bloque Frejupa -Julio González

9)- Ex Diputado provincial por la UCR -Francisco Torroba

10)- Diputada por el Bloque Com. Organizada Sandra Fonseca

11)- Vialidad Nacional – Martin Izaguirre

12)- María Merino (Madre de Jorge Soler y Marianela Merino)

13)- Daniel Lucchelli

14)- Dora Hirtz (Madre de Mauricio Cornejo)

15)- Ministerio de Justicia y Seguridad, recibió Fernando Funes

16)- Policía de La Pampa – Daniel Guinchinau

17)- Estudio jurídico Sánchez Aluztiza-Reale, Dr. Sergio Sánchez Aluztiza

18)- Estudio Contable Uirtus- Emmanuel Thome

19)- Miguel Leone (Padre de Nadia Leone)

20)- Mónica González (Hermana de Abel González)

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios