Charla sobre Malvinas: “geopolítica, memoria y soberanía”

Este jueves se realiza en Santa Rosa la charla “Malvinas, Geopolítica, Memoria y Soberanía” ofrecida por Juan Augusto Rattenbach. Será en el Aula Magna de la UNLPam a las 16.30.

En ese marco, el disertante dialogo con la prensa y dejó sus expresiones sobre la “Causa Malvinas” acompañado por la viceintendenta de Santa Rosa y presidenta del Concejo Deliberante, Romina Montes de Oca, quien dijo que “trabajamos este tema con la Universidad para hacerlo lo más extensivo posible. Esta es una bandera que los y las argentinos debemos levantar siempre. Debemos seguir construyendo memoria y conociendo nuestra historia y las herramientas que existen para poder decir que las Malvinas son argentinas. En función de esta lucha y esta causa lo invitamos a Juan Augusto a esta charla. Juan Augusto es una nueva generación y trabaja hace 10 años en el Museo Malvinas y hoy es asesor de contenidos del lugar por lo que es de una nueva generación que habla de Malvinas”

En tanto, Rattenbach remarcó que “hay que hablar siempre de Malvinas, ya no basta con hacerlo en abril o en un día como hoy que se recuerda el hundimiento del ARA General Belgrano. Para mi es un honor estar acá y apoyar la identidad malvinera que ya tiene la ciudad y la provincia”.

Agregó que “es importante ver como hablamos de Malvinas independientemente de la coyuntura. Esto se actualiza constantemente como pudimos ver en Qatar. Siempre debemos decir que las Malvinas son argentinas. Es una de las pocas verdades absolutas que tienen vigencia y que las sostenemos”.

Precisó que “hay que adaptar la causa Malvinas a las nuevas generaciones y no que ellas se adapten. Tenemos una nueva generación de personas que están activas en redes sociales. Hace unos años Malvinas no estaba en la agenda en las redes y hoy hay cada vez más contenidos dedicados a este tema. Desde videos en YouTube de mayor duración, posteos en Facebook e Instagram y hasta videos cortos en TikTok. Tenemos que lograr que las nuevas generaciones sientan la causa como propia y se repliquen en las nuevas formas de comunicación. Hay que malvinizar las redes sociales para el mundo sepa nuestro concepto de soberanía y no se queden con la mirada británica.

En cuanto al posicionamiento actual del Gobierno nacional indicó que “es necesario que se genere a mediano plazo un tipo de auditoria popular y de rápida respuesta para que quien le toque conducir los destinos de la Nación no saque los pies del plato en este tema tan sensible. Hay un giro en el Gobierno nacional. Nosotros en el mientras tanto seguimos avanzando y seguimos profundizando para que mañana Malvinas deje de ser un tema de malvinólogos y que si el Gobierno nacional toma alguna decisión en contra de los intereses del país haya una respuesta masiva en contra de ello”.

Por último, indicó que “Cancillería quiere tener un buen vínculo con Gran Bretaña, y eso duele porque es a pesar de nuestra soberanía. Pero sin embargo hace poco se incautó un buque chileno que estuvo en Malvinas sin la debida autorización nacional y que ingresó a la parte que nosotros controlamos pensando que no iba a pasar nada y pasó. Hoy hay una discusión con Chile por este tema. Si me guio por Cancillería veo una cosa y por otro lado veo a Prefectura incautando un barco. Entonces en estas posiciones esperemos que cuando se definan, sea para el lado de la soberanía nacional”.

