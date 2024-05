Dengue: No le pedirán a los legisladores nacionales una ley que haga obligatoria la vacuna

Compartir esta noticia:

Durante la reunión de la comisión de Legislación Social, los diputados y diputadas del FreJuPa y de la UCR, tuvieron en cuenta las definiciones del ministro de Salud de la provincia, Mario Kohan, cuando fue convocado para opinar sobre el tema, y emitieron dictamen mayoritario aconsejando el rechazo del proyecto por el que solicitan a nuestros representantes, en ambas Cámaras del Congreso, evalúen la incorporación al Calendario Nacional de Vacunación, gratuita y obligatoria contra el virus del dengue.









La autora del proyecto, Sandra Fonseca, del bloque Comunidad Organizada que, junto a las y los legisladores del PRO-MID sacaron despacho minoritario instando a la aprobación del mismo, señaló que este «proyecto es de análisis, evaluación y factibilidad en varios órdenes para que se considere ser aplicada».

Por su parte, la diputada Patricia George sostuvo que no es «rechazar por rechazar» y que la fundamentación se basa en la «explicación detallada» que brindó el ministro de Salud Mario Kohan ante las y los legisladores; y el diputado León Nicanoff, aclaró que «la vacuna está recomendada para personas de hasta 60 años».

Fonseca, replicó que «el hecho que haya venido el ministro no es para considerarlo suficiente», ante lo que el legislador Martín Balsa dijo: «el ministro Kohan explicó que el trabajo que hay que hacer es para que no se multipliquen los mosquitos”. Y que “por otro lado, no tiene mucho sentido pedirle a este gobierno nacional que mande una vacuna nueva cuando no manda las que tiene que mandar».

En esta comisión también se sacó despacho favorable, por unanimidad, aconsejando su aprobación, al proyecto por el que se adhiere a la Ley Nacional N° 27.580, convenio sobre la eliminación de la Violencia y el Acoso en el mundo del Trabajo.

Por último, se aprobó un dictamen de forma unánime por recomiendan la aprobación del proyecto que solicita la modificación de la Ley Nacional N° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable.

La legisladora Marcela Páez indicó que lo mejor sería «instar a los legisladores que se agregue fecha de vencimiento» en los envoltorios ya que estas suelen estar «borrosas» o «adulteradas». Y aclaró que el proyecto es «para que se incorpore un octógono más».

Cuatro resoluciones con dictámenes en Agrarios

Que arbitre los medios necesarios para continuar la obra de asfalto de la Ruta Provincial Nº 9, en el tramo que une Villa Huidobro (Córdoba) con Rancul y Quetrequén (La Pampa); que haga las gestiones ante Vialidad nacional para que repare y conserve la Ruta Nacional Nº 188 entre el km 516 y km 518 frente al acceso a Rancul; que arbitre los medios necesarios para desarrollar las acciones necesarias para difundir en forma temprana los alertas meteorológicos con alcance en todos los teléfonos móviles de la provincia de La Pampa; son solicitudes al Poder Ejecutivo plasmados en proyectos de resolución, que las y los legisladores de la comisión de asuntos agrarios, turismo, industria y obras y servicios públicos, aconsejan aprobar según los despachos emitidos en forma unánime en la reunión de hoy.

También sacaron dos dictámenes, uno la mayoría que representa el bloque FreJuPa, anunciando que fijará posición en el recinto, y otros de las y los diputados de la UCR, PRO-MID y Comunidad Organizada, aconsejando su aprobación del proyecto en el que se solicita al Poder Ejecutivo que remita información relacionada a las viviendas construidas en La Maruja.

