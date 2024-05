Eduardo Eurnekián muy fuerte contra Javier Milei: “Que se ponga las bolas y dirija el país”

Compartir esta noticia:

El dueño de Corporación América le respondió al Presidente, quien había dicho a los empresarios «en algún momento van a tener que poner las pelotas e invertir».

El empresario Eduardo Eurnekián le pidió a Javier Milei «que se ponga las bolas y dirija el país», como respuesta al reclamo que el jefe de Estado le había hecho a los empresarios hace tres semanas en el Foro Llao Llao. El dueño de Corporación América fue empleador del presidente entre 2008 y 2021 en esa compañía.

En el anual evento celebrado en el lujoso hotel de Bariloche, el mandatario libertario había advertido a los empresarios: «En algún momento van a tener que poner las pelotas e invertir». Al ser consultado por la frase de su antiguo empleado, Eurnekián salió al cruce del presidente.

Eurnekian: “Decile al Presidente que se ponga las bolas y que dirija el país” pic.twitter.com/NUj2fptxCL — Lautaro Maislin (@LautaroMaislin) May 15, 2024

«Decile al Presidente que se ponga las bolas y que dirija el país», respondió el empresario de origen armenio. «¿Me pide a mí que yo invierta? Decile que yo digo que se ponga las bolas», concluyó.

Luego, cuando el periodista le advirtió que Milei seguramente reaccionaría ante su fuerte mensaje, el dueño de Aeropuertos Argentina 2000 no se anduvo con vueltas: «¡Qué me escuche! ¿Qué carajo me importa?», insistió.

