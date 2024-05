Alexis Mac Allister es pretendido por el Real Madrid

Compartir esta noticia:

El juego preciso y elegante de Alexis Mac Allister encajó a la perfección en Liverpool. El volante argentino llegó hace menos de un año a Anfield tímidamente y con la cabeza gacha y no tardó en hacer mucho ruido. Se adueñó del círculo central y todos los fines de semana da cátedra sobre cómo tratar la pelota. Es la gran debilidad de Jürgen Klopp, quien dejará el cargo de DT a final de temporada, y ahora también despertó el interés de Carlo Ancelotti.

Si bien cuenta con un mediocampo repleto de estrellas, desde Federico Valverde hasta Jude Bellingham, Real Madrid tiene en carpeta al campeón del mundo en Qatar 2022. Desde los Reds confirman que hubo varios sondeos y comunicaciones, pero hasta el momento no llegó ninguna oferta a tierras británicas.

Es que en la capital española no piensan en su incorporación para este año, sino para el próximo, teniendo en cuenta que posiblemente no estarán más Toni Kroos y Luka Modric, dos históricos y multicampeones con el conjunto blanco. Los contratos de ambos finalizan en junio de este 2023 y no hay novedades sobre si renovarán, al menos por una temporada más.

Pocos futbolistas se animan a rechazar a Real Madrid, pero lo cierto es que no será tarea fácil sacar a Mac Allister de Liverpool, donde marcó seis goles y brindó siete asistencias en 45 partidos. Lo económico, de todos modos, no sería un impedimento para Florentino Pérez y compañía, ya que su cláusula de rescisión costaría alrededor de 60 millones de libras (70 millones de euros).

Por el momento, más allá de tener al Madrid respirándole cerca, el ex-Boca y Argentinos Juniors está con la cabeza puesta en la Copa América que empezará en un mes y tres días. Ya sin chances de campeonar en la Premier League, Alexis se ilusiona con dar la vuelta en Estados Unidos y disputar su segunda competencia importante con la Selección.

