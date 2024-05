Dirigente Pichettista recomienda “tocar fondo” para “ver el fondo”

Compartir esta noticia:

Así le respondió por las redes sociales al Gobernador Ziliotto, quien hoy describió un panorama financiero desolador para población de La Pampa.

Este martes del primer mandatario afirmó en declaraciones a la prensa que con las políticas del gobierno de Javier Milei, la sociedad se seguirá hundiendo: “Este modelo no cierra desde lo económico y no cierra desde lo social, no veo el fondo del pozo”, afirmó Ziliotto sobre el ajuste sideral del gobierno libertario.









Ante la nota publicada en Plan B Noticias, el dirigente Pichettista, y que apoya a Milei, Miguel Solé, le respondió en Twitter que “la única forma de ver el fondo es estar en el fondo”.

Ziliotto había advertido que “el presidente Milei llegó a la conclusión que los recursos que nos deben son discrecionales y no es cierto. Son de la provincia, afectados por acuerdos. Eso, hoy por hoy está en el orden de los 30.000 millones de pesos y su impacto es mayor, producto de la baja actividad económica”.

“Al mes de abril, cuando ajustamos todos los números, vimos que los ingresos, en lo que va del año, aumentaron un 15% y en el comportamiento de los egresos, hay un incremento del 60%”, describió.

