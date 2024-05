El Gobierno tiene 5 millones de kilos de alimentos sin distribuir

Compartir esta noticia:

El gobierno de La Libertad Avanza tiene alimentos almacenados de hace 6 meses que debían ser repartidos a los comedores comunitarios y muchos ya podrían haberse vencido. Fueron comprados durante la gestión anterior.









En total son 5,8 millones de kilos que permanecen sin ser entregados por la administración del presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello. Entre los productos hay leche en polvo, yerba, puré de tomate, aceite, harina, legumbres, arroz con carne, entre otros.

La información fue revelada por El Destape, tras un pedido de información que indica que se trata de un remanente que quedó de la gestión anterior, puesto que no se registran compras durante esta gestión.

La información fue confirmada por el propio vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa con los periodistas acreditados, donde culpó al gobierno anterior y negó que los alimentos se fueran a vencer.

“Efectivamente existen. Tienen diferentes fechas de vencimiento, no están por vencerse. En todo caso, los que tienen fecha más próxima a vencerse se van a distribuir. Son alimentos adquiridos por la administración anterior y están allí porque evidentemente, por las auditorías que hizo la ministra, un buen porcentaje de los comedores eran truchos, no existían o no tenían la cantidad de gente que decían tener”, explicó Adorni.

Añadió que los alimentos se van a repartir y “van a llegar a la gente que tiene que llegar”, sin dar mayores precisiones. “Lamentamos enormemente que la administración anterior haya tenido este esquema de comedores truchos (…) En un país que el Gobierno dejó con el 50% de pobres, es triste que haya ocurrido esta situación”, señaló.

El stock de alimentos sin entregar que el gobierno informó a El Destape, guardados en los depósitos de Villa Martelli y Tucumán, incluye:

Yerba Mate, 3.146.707 kilos

Leche en polvo, 1.173.815 kilos

Aceite, 479.261 botellas de 900 ml

Puré de tomate, 137.796 kilos

Garbanzos, 81.148 kilos

Harinas de trigo y maíz, 20.416 kilos

Locro, 15.010 kilos

Arroz con carne, 13.629 kilos

En los galpones también también hay cantidades menores de arvejas, guiso de lentejas, fideos, pasas de uva, arroz con hortalizas y huevo en polvo. Según la respuesta oficial, ese era el stock de alimentos sin entregar al 30 de abril pasado. Y el reparto no se reanudó en mayo.

Mientras tanto, las organizaciones sociales y religiosas que sostienen miles de comedores y merenderos en todo el país denuncian que no les entregaron nada.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios