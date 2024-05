Macri expresó su apoyo a la ley Bases de Milei: “los senadores del PRO van a acompañar”

Compartir esta noticia:

El ex presidente, Mauricio Macri, aseguró que “nada en política” es perfecto y pidió que el Senado le dé «al presidente Milei estas herramientas».









El ex presidente Mauricio Macri apoyó la Ley Bases, que ya tuvo media sanción de la Cámara de Diputados pero todavía no obtuvo el dictamen del Senado para ser tratada en el recinto. «¿Es perfecta la ley? No, pero en política nada lo es», opinó, aunque pidió que los senadores le den al presidente Javier Milei «las herramientas para cumplir con el mandato que le dieron los argentinos».

BASES El Senado está discutiendo en estos días la Ley Bases, que ya tiene media sanción de Diputados, una Ley que yo personalmente apoyo y que los senadores del PRO van a acompañar, porque tiene reformas necesarias y urgentes para salir de la crisis, reformas que nosotros como… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) May 26, 2024

«El Senado está discutiendo en estos días la Ley Bases, que ya tiene media sanción de Diputados, una Ley que yo personalmente apoyo y que los senadores del PRO van a acompañar, porque tiene reformas necesarias y urgentes para salir de la crisis, reformas que nosotros como partido hemos estado reclamando o proponiendo desde hace años», comenzó el flamante presidente del PRO, quien volvió a asumir en ese cargo hace diez días, después del mandato de Patricia Bullrich.

En su cuenta de Twitter, Macri siguió: «¿Es perfecta la ley? No, pero en política nada lo es. Dada la extrema fragilidad en la que sigue estando nuestra economía, creo importante darle al presidente Milei estas herramientas para cumplir con el mandato que le dieron los argentinos de bajar la inflación y ordenar la economía. Y el tiempo que tenemos para hacerlo no es infinito».

Además, el ex jefe de Estado declaró que el PRO siempre estuvo «a favor de estos cambios» ya que, dijo, «hay que fomentar la inversión, modernizar las normas laborales y eliminar el Estado empresario, más aún cuando cuando esas empresas públicas encima son deficitarias. Todo eso, además, lo hicimos, o lo intentamos, cuando nos tocó gobernar. ¿Cómo vamos a ponernos en contra ahora? Nosotros estamos a favor del cambio y de la transformación, gobierne quien gobierne».

Macri concluyó: «Debemos ser generosos para apoyar a quien propone reformas que consideramos urgentes y estructurales, por más que sea de otro partido».

