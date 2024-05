Instituto Superior Policial: confirmaron caso de abuso contra un cadete y apartaron a los tres acusados

Compartir esta noticia:

El jefe de la Policía de La Pampa, Daniel Guinchinau confirmó las versiones periodísticas. Destacó la implementación de la nueva ley que rige a la fuerza y permite atender este tipo de casos. “El cambio de modelo va en ese sentido”, resaltó.

El jefe de la Policía de La Pampa, Daniel Guinchinau, confirmó el caso de abusos y vejámenes que sufrió un cadete de parte de otros tres que cursan el segundo año en el Instituto Superior Policial.









La máxima autoridad de la policía sostuvo que el caso ocurrió en enero y fue detectado hace unos días en un taller que realiza la institución. Destacó la implementación de la nueva ley policial que permite detectar estos casos. “El cambio de modelo va en ese sentido, de cuidar al recurso humano”, dijo.

Guinchinau señaló que “lo trascendido es lo que dice el Ministerio. Se han tomado medidas necesarias para las partes. Tenemos una denuncia, con tres denunciados. El hecho trascendió el miércoles de la semana pasada y se tomaron medidas de inmediato. Al mediodía del jueves, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) estaba sobre avisto y estaba interviniendo la Fiscalía Penal”, dijo en conferencia de prensa.

“Las partes se habían separado convenientemente, para que no se crucen. Esto se dio en un contexto especial. Son cadetes que está en un internado y que coinciden en las aulas, en los lugares comunes donde comen y duermen. Hubo que adoptar esta medida de separarlos en principio, hasta que la justicia y la FIA determinaran. En principio, la Fiscalía de Investigación Penal notificó a los denunciados y ordenó una restricción de acercamiento, por una cantidad de x de días”, agregó.

“Los denunciados también son cadetes con derechos adquiridos, que tienen que cursar, así que con la resolución que firmé yo, a instancias de la FIA, suscribiendo una situación de pasiva, fue lo que hicimos el viernes”, detalló el Jefe de la Policía de La Pampa, Daniel Guinchinau.

“Quería aclarar que este hecho ocurrió en enero de este año y recién fue denunciado el miércoles próximo pasado. Fue detectado en un taller de tantos que tenemos en el Instituto Superior Policial para este monitoreo”, dijo.

“La idea es atender a la parte emocional de los cursantes y así, se detectó una situación como la denunciada, que ocurrió en nuestras instalaciones, a decir del denunciado. La justicia está investigando y tenemos que esperar el resultado”, precisó.

Consultado sobre la víctima siguió con su cursada, luego de los hechos de enero, Guinchinau dijo que “hubo un lapso que se interrumpió por vacaciones. Y luego vuelven a cursar en febrero o marzo y llegamos hasta acá, donde se detectó una irregularidad”.

Preguntado si hay más antecedentes con casos de este tipo, el jefe de la Policía señaló que no. “En nuestra gestión no hemos tenido de esta manera. Puede haber algún otro antecedente, pero con otra connotación”.

En este sentido −y ante la pregunta de Plan B sobre una práctica sobre ‘derecho de piso’ que pudo haber alguna vez en la institución– Guinchinau agregó: “yo no quiero polemizar con eso. En un contexto de internado, siempre puede surgir en las relaciones a diario, alguna que otra cuestión”.

“En este caso, hay un hecho denunciado que ha molestado y afectado de alguna manera a una persona y lo ha transmitido y trascendido judicialmente. No sé puntualmente qué otros hechos, pero son relaciones de convivencia que, a veces rayan en alguna irregularidad. En este caso, se denunció un delito”, destacó Guinchinau.

En referencia al abuso, Guinchinau dijo que “se puede decir que es un abuso, pero no al extremo. Hay alguna situación irregular que fue denunciada y se está investigando. No puedo dar detalles del caso. Los denunciados, son de segundo año todos, pero en ese momento, eran de primero. Tienen alrededor de 20 años”.

“El denunciante continuó con sus actividades previstas y siguió normalmente con la cursada. Se apartaron a los denunciados, pero no al denunciante”, agregó Guinchinau.

Consultado sobre la responsabilidad de los encargados del Instituto Superior Policial, el jefe de la Policía señaló que cumplieron con su rol. “Se está investigando y todavía no podemos dar detalles en qué momento tuvo lugar. No puedo explayarme en ese sentido, porque hemos cumplido con el objetivo, que es detectar estas cuestiones. Se trabaja en eso constantemente. No es la mirada policial que dice si pasó o no pasó. Tenemos equipos de profesionales, en distintas áreas, que atienden en esta cuestión. En este caso, lo emocional del cursante”.

“Nosotros no estamos pensando si esto es perjudicial para la institución, se hace lo que se debe hacer y el cambio de modelo, va en ese sentido, de cuidar el recurso humano, la empatía y demás, que hace tanta falta”, agregó Guinchinau.

Consultado sobre cómo se aborda esta situación en el Instituto Superior Policial, Guinchinau dijo que “hay equipos de profesionales en el ISP que están dedicados a los aspirantes y luego, siguen con una terapia particular externa, indicada por nuestros equipos”.

En referencia a las tres personas investigadas que fueron apartadas de la institución, y la posibilidad de que sigan con sus estudios, el jefe de la Policía dijo que es una situación compleja. “Esto se dio en un contexto de internado, hay derechos adquiridos, tanto de denunciantes, como el denunciado, que tienen la posibilidad y el derecho de formarse, como lo estaban haciendo”.

“En este caso, se suspendió la cursada porque administrativamente, están en una situación de revista en pasiva, como le decimos. Llegado el momento, si judicial y administrativamente la denuncia no prospera, pueden llegar a recuperar estos derechos que, por ahora, están suspendidos”, cerró Guinchinau.

