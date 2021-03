Denuncian a un comisario por estafa y amenazas

Compartir esta noticia:











Abigaíl Fredes presentó una denuncia en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por el alquiler de una casa del IPAV en Quehué y otra por amenazas en la comisaría del pueblo.

La mujer contó ayer en el programa Las Dos Verdades que se emite en Radio Mitre Santa Rosa que “me fui a alquilar a Quehué porque no conseguíamos trabajo acá y mi marido consiguió en un campo. Allí conocí al comisario Oscar Rubén Buri del CECOM, suegro del dueño de la casa que alquilamos, firmamos contrato, y para nosotros era todo legal, pero no fue así”.

Abigaíl agregó que “después de una semana empezó con que los perros molestaban al suegro, que los sacara o los echara a la calle, o que me fuera”.

“En un momento dijo que íbamos a hacer un comodato con al vivienda y como el IPAV no se lo permitió, ahora me quiere echar. La casa no está pagada y no se puede alquilar, pero nosotros no sabíamos nada de eso. Hace un poco más de una semana pagamos 18 mil pesos, 12 mil de alquiler, 4 mil de la primera cuota de tres del mes de adelanto y 2.500 para legalizar el contrato”, dijo.

“Ahora resulta que el contrato no es legal y la casa no se puede alquilar. Ayer también se metió la mujer del comisario para pedirme que me vaya y yo les dije que no tengo a dónde ir, que pagué un alquiler, que ellos dijeron que era legal y hasta me cobraron para eso”, añadió.

La mujer, que tiene dos hijos, fue al IPAV a informarse por la situación y “ahí me dijeron que no es legal, pero que tampoco me pueden echar porque tengo dos hijos. Me dijeron que no le pague más el alquiler porque es ilegal”.

Denuncia

Abigaíl dijo que “lo denuncié estafa y amenazas porque él me dijo que si me veía en la calle me iba a cagar a palos”.

Además, ayer le dijeron que “me van a sacar por la fuerza de la casa. Buri es el yerno del dueño de la casa, que no vive ahí. Tiene una casa del IPAV que no habita desde hace más de 5 años”, explicó.

“Yo pinté la casa, la arreglé, todo para entrar y vivir en Quehue. Ahora en el pueblo no hay casas y mi marido ya tiene trabajo allá. Fuimos para allá porque en Santa Rosa no conseguíamos trabajo ninguno de los dos”, detalló.

