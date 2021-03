La conducción del PRO General Acha desmiente dichos de Ardohain

Compartir esta noticia:











El concejal de Juntos por Acha, Miguel Suárez, aseguró que la reunión que mantuvo Ardohain con Sabarots no fue por el armado electoral para las legislativas y lo acusó de querer especular políticamente.









Ayer el diputado del PRO, Martín Ardohain, se reunió con el intendente radical, Abel Sabarots, donde según el mismo Ardohain se habló sobre la unidad del PRO y la UCR de cara a las elecciones legislativas de octubre.

«Coincidimos con el intendente en que la oposición debe estar unida y representada en un gran frente», comunicó el legislador de Propuesta Federal. Pero Miguel Suarez, quien participó de la misma reunión, salió hoy a desmentir esos dichos.

«Las conversaciones mantenidas con el diputado Ardhoain siempre fueron sobre la gestión municipal y no de armados electorales provinciales. Si bien entendemos que el consenso es la mejor manera de construir políticas públicas, nos encontramos en un año electoral que se elegirán legisladores nacionales y nuestra prioridad pasa por la gestión municipal y no por una contienda electoral nacional. Serán los partidos políticos y sus estructuras orgánicas los que definan las estrategias electorales de cara a esta venidera elección y no dirigentes de manera personal. Acha tuvo muchos años de estancamiento y atraso y la gente nos ha elegido para comenzar el camino del crecimiento y desarrollo de la ciudad y no para alimentar especulaciones políticas», dijo el concejal.

«La prioridad de la conducción local del PRO en General Acha es trabajar en la gestión municipal y posicionar a la ciudad en el contexto provincial. Luego de muchos años de atraso, hoy en día vemos que el intendente Sabarots está gestionando como nunca obras y avances para la ciudad», comunicó Suarez.

