Se hizo el fixture de la Primera B y realizaron nuevamente el de la Zona Sur

14 marzo, 2021
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La Liga Cultural de Fútbol dio a conocer anoche el fixture oficial de la Primera B que se dividió en dos zonas. Además, se hizo nuevamente el fixture de la Zona Sur.

Durante la reunión se aprobaron los boletines que se habían presentado en la reunión del Consejo.

Se realizó el sorteo del fixture de la B, donde se decidió jugar en dos zonas.

En cuanto a la Zona Sur, Gimnasia y Esgrima de Darregueira había pedido fuera de término ingresar al torneo, los clubes del zona sur lo aceptaron, así que se realizó un nuevo fixture entre los 10 participantes en este caso.

Primera A Zona Sur

1º fecha
SPORTIVO INDEPENDIENTE
PAMPERO UNION. G. CAMPOS
GIMNASIA ARGENTINO
D. ALPACHIRI HURACAN
VILLA MENGELLE BERNASCONI
2º fecha
VILLA MENGELLE SPORTIVO
BERNASCONI D. ALPACHIRI
HURACAN GIMNASIA
ARGENTINO PAMPERO
UNION. G. CAMPOS INDEPENDIENTE
3º fecha
SPORTIVO UNION. G. CAMPOS
INDEPENDIENTE ARGENTINO
PAMPERO HURACAN
GIMNASIA BERNASCONI
D. ALPACHIRI VILLA MENGELLE
4º fecha
D. ALPACHIRI SPORTIVO
VILLA MENGELLE GIMNASIA
BERNASCONI PAMPERO
HURACAN INDEPENDIENTE
ARGENTINO UNION. G. CAMPOS
5º fecha
SPORTIVO ARGENTINO
UNION. G. CAMPOS HURACAN
INDEPENDIENTE BERNASCONI
PAMPERO VILLA MENGELLE
GIMNASIA D. ALPACHIRI
6º fecha
GIMNASIA SPORTIVO
D. ALPACHIRI PAMPERO
VILLA MENGELLE INDEPENDIENTE
BERNASCONI UNION. G. CAMPOS
HURACAN ARGENTINO
 7º fecha
SPORTIVO HURACAN
ARGENTINO BERNASCONI
UNION. G. CAMPOS VILLA MENGELLE
INDEPENDIENTE D. ALPACHIRI
PAMPERO GIMNASIA
8º fecha
PAMPERO SPORTIVO
GIMNASIA INDEPENDIENTE
D. ALPACHIRI UNION. G. CAMPOS
VILLA MENGELLE ARGENTINO
BERNASCONI HURACAN
9º fecha
SPORTIVO BERNASCONI
HURACAN VILLA MENGELLE
ARGENTINO D. ALPACHIRI
UNION. G. CAMPOS GIMNASIA
INDEPENDIENTE PAMPERO

Primera B Zona A

1º fecha
LIBRE D. URIBURU
CENTRO OESTE U.D. CAMPOS
UNION ACHA LA BARRANCA
SARMIENTO S. PAMPERO
2º fecha
SARMIENTO LIBRE
S. PAMPERO UNION ACHA
LA BARRANCA CENTRO OESTE
U.D. CAMPOS D. URIBURU
3º fecha
LIBRE U.D. CAMPOS
D. URIBURU LA BARRANCA
CENTRO OESTE S. PAMPERO
UNION ACHA SARMIENTO
4º fecha
UNION ACHA LIBRE
SARMIENTO CENTRO OESTE
S. PAMPERO D. URIBURU
LA BARRANCA U.D. CAMPOS
5º fecha
LIBRE LA BARRANCA
U.D. CAMPOS S. PAMPERO
D. URIBURU SARMIENTO
CENTRO OESTE UNION ACHA
6º fecha
CENTRO OESTE LIBRE
UNION ACHA D. URIBURU
SARMIENTO U.D. CAMPOS
S. PAMPERO LA BARRANCA
 7º fecha
LIBRE S. PAMPERO
LA BARRANCA SARMIENTO
U.D. CAMPOS UNION ACHA
D. URIBURU CENTRO OESTE

En la vuelta se invierten las localías

Primera B Zona B

1º fecha
LIBRE A. MATADERO
COCHICO DEF. MAT. P. LEALTAD
EL ELYON JUV. UNIDA
CARRO QUEMADO DEP. TELEN
2º fecha
CARRO QUEMADO LIBRE
DEP. TELEN EL ELYON
JUV. UNIDA COCHICO
DEF. MAT. P. LEALTAD A. MATADERO
3º fecha
LIBRE DEF. MAT. P. LEALTAD
A. MATADERO JUV. UNIDA
COCHICO DEP. TELEN
EL ELYON CARRO QUEMADO
4º fecha
EL ELYON LIBRE
CARRO QUEMADO COCHICO
DEP. TELEN A. MATADERO
JUV. UNIDA DEF. MAT. P. LEALTAD
5º fecha
LIBRE JUV. UNIDA
DEF. MAT. P. LEALTAD DEP. TELEN
A. MATADERO CARRO QUEMADO
COCHICO EL ELYON
6º fecha
COCHICO LIBRE
EL ELYON A. MATADERO
CARRO QUEMADO DEF. MAT. P. LEALTAD
DEP. TELEN JUV. UNIDA
 7º fecha
LIBRE DEP. TELEN
JUV. UNIDA CARRO QUEMADO
DEF. MAT. P. LEALTAD EL ELYON
A. MATADERO COCHICO

En la vuelta se invierten las localías

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