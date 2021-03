Denuncian que una patota echó a la familia de la casa que ocuparon en el Ara San Juan

Compartir esta noticia:











La semana pasada Lía Bazán ocupó una vivienda en la calle San Cayetano 865 del barrio Ara San Juan que estaba deshabitada “hace por lo menos cuatro meses”, relató en el momento de ingresar a la vivienda. Vive de vender panificados en la calle y no puede afrontar el costo mensual del alquiler.

Este domingo, según relató en la denuncia policial, fueron echados “por una patota armada con palos y caños” que integraría la familia de la dueña de la vivienda.

Una “banda de 20 personas armadas con palos nos sacaron a la calle” en la noche del domingo. Presentó una denuncia policial y será recibida en el IPAV este mediodía.

“Anoche a las 22.30 me dijeron que se estaban organizando para ir al domicilio a sacarnos. Di aviso a la policía, me dijeron que no podían mantener el móvil de seguridad y tenían 4 empleados policiales trabajando. Diez minutos después llegaron dos camionetas y un auto, con la dueña de la casa y nos empezaron a agredir y a golpear”, contó a entre lágrimas a Plan B Noticias.

Lía Bazán contó que cuando llegaron las personas “nos encerramos con mi familia adentro, golpearon la puerta, nos golpearon con palos, con fierros, estoy toda lastimada”.

“Rompieron todo con palos, cosas de ellas que estaban sobe la ventana. Había un chico amigo y estábamos seis personas, mis dos hijos, mi marido y yo y cuatro personas más. Nos atrincheramos pero en un momento pudieron romper y sacar la puerta, agarraron al chico en la cocina y lo mataron a palos”, denunció.

“Eran cerca de 20 personas, unos 13 varones y siete mujeres. Cuando me sacan afuera empezaron a tirarme todo a la calle, ropa, me había llevado todos los muebles”, agregó.

La mujer le apuntó a “Patricio Cubas, Carlos Vallejos y a la dueña Carla Cubas”, indicó. En horas de la mañana se presentó en la Escuela de Policía de Santa Rosa para constatar las lesiones denunciadas.

Con todo en la calle llamaron a un flete y se trasladaron a la vivienda que estaban alquilando: “tengo pagado medio mes de marzo y me volví para ahí. Ahora tengo que completar el pago del alquiler, ya no tengo más plata”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios