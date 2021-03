Dirigente radical reclama definiciones: elecciones internas y alianzas electorales

Compartir esta noticia:











El exSecretario de Gobierno de Santa Rosa, Pedro Salas, reclamó que la UCR La Pampa defina si continuará en un frente con el PRO, que convoque a elecciones internasy se establezca el mecanismo de selección de los y las candidatas para las legislativas nacionales.

“Contrariamente a lo que se dijo desde la máxima conducción partidaria, las elecciones legislativas del corriente año son tremendamente importantes, pues estarán en juego el equilibrio de las representaciones políticas y la necesidad de poner freno a la concentración del poder absoluto en el Congreso Nacional”, señaló.

“Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. En el lenguaje propio de la época de pandemia podríamos decir: son “instituciones ‘esenciales’ del sistema democrático”. Sin embargo, en el inicio de un año en el que se renuevan seis de las ocho bancas que corresponden a La Pampa en el Congreso Nacional, la UCR de La Pampa sigue sin dar señales públicas concretas de estar ocupada en proceso previo a las elecciones generales del mes de octubre próximo”, indicó.

Enumeró tres puntos que representan “los pasos impostergables que debe dar la UCR de La Pampa” y señaló que son:

1 – La convocatoria a elecciones internas partidarias para legitimar la totalidad de los cargos de conducción de la UCR.

Todas las autoridades partidarias tienen sus mandatos prorrogados y es indispensable legitimar sus cargos a través de una convocatoria a elecciones internas partidarias. En numerosos distritos (Córdoba, CABA, Provincia de Buenos Aires, entre otros) la UCR está efectuando los procesos electorales de renovación de autoridades partidarias, con protocolos y cuidados acordes a la situación sanitaria de modo que ésta no se excusa para impedir la puesta en marcha de las elecciones internas. En La Pampa, el partido mayoritario del gobierno provincial anunció el inicio a su cronograma electoral interno. De todas formas, esto no significa de por sí que, una vez efectuada la convocatoria, no se pueda intentar una «lista de unidad» que involucre a la totalidad de los sectores internos con representatividad política, de modo de consolidar una conducción que tenga su fuerza en la pluralidad y el consenso general.

2- Resolver la integración de la UCR de La Pampa en un frente electoral con otros partidos políticos, a partir del acuerdo sobre puntos básicos esenciales de la acción legislativa y políticas a impulsar y defender desde el Congreso Nacional.

La UCR es un partido nacional (no una confederación de partidos distritales) y las próximas elecciones legislativas son de carácter nacional, de donde se desprende que es difícil que la UCR de La Pampa pueda “apartarse” de las decisiones tomadas por sus organismos partidarios nacionales. Sin embargo, las particularidades del mosaico político provincial pueden determinar la necesidad de considerar situaciones propias de La Pampa, en la búsqueda de una construcción política más amplia y más fuerte para enfrentar con mayor éxito a los candidatos del oficialismo.

Para eso, es indispensable haber logrado con inteligencia y humildad el paso anterior, pues dependerá de la convicción y buena disposición de las nuevas autoridades partidarias la conducción exitosa de la conformación del frente electoral, primero a través de la Asamblea Extraordinaria que lo autorice y después, a través del diálogo fructífero con otras fuerzas políticas. Es claro que la actual conducción del Comité Provincial de la UCR no está motivada para llevar adelante ese proceso.

Tampoco es menor la elección de las nuevas delegadas y delegados que representen la voz de la UCR de La Pampa ante los organismo nacionales, donde ciertamente se decidirán cuestiones que incidirán en nuestra jurisdicción.

3 – Elección de las candidatas y candidatos a integrar las lista de postulantes a Senadores (3) y Diputados/as Nacionales (3) en un sistema de absoluta paridad de género.

Este es el último (y no el primero) de los pasos a llevar adelante durante el corriente año, que deberá sortear previamente las incertidumbres acerca del procedimiento para la elección de las y los pre-candidatos, a través de elecciones PASO -cuya forma y oportunidad aún se ignora- o de cualquier otro sistema que legalmente se autorice en su reemplazo, pero que garantice la posibilidad de elegir democráticamente entre quienes decidan postularse y logren los respaldos necesarios para hacerlo, sin proscripciones ni “blindajes políticos” –como alguna vez ocurrió- y sin descartar tampoco la instancia de lograr los acuerdos y consensos internos que permitan alcanzar una listas únicas encabezadas por mujeres u hombres a las dos categorías en disputa.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios