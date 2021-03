Guzmán viaja a Estados Unidos para reunirse con inversores, el FMI y el Banco Mundial

Compartir esta noticia:











La agenda del ministro se desarrollará hasta fines de la semana próxima. Primero se reunirá con inversores en Nueva York y luego viajará a Washington para entrevistarse con autoridades de los máximos organismos financieros internacionales.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, viaja a Estados Unidos para cumplir desde este jueves con una agenda de diálogo con inversores, antes de las reuniones previstas con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM).

Fuentes oficiales informaron que el titular del Palacio de Hacienda llegará a Nueva York, donde el jueves iniciará su agenda de reuniones con think tanks e inversores, a las que seguirán las reuniones previstas con los dos organismos multilaterales.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

El ministro de Economía viaja dos días antes de lo previsto inicialmente, ya que el esquema original contemplaba como fecha de partida al próximo sábado.

Tras las reuniones que mantendrá en Nueva York, Guzmán se trasladará a Washington para reunirse con la directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en el marco de un escenario de las negociaciones por un nuevo programa de financiamiento con el organismo.

El jueves pasado, el vocero del FMI, Gerry Rice, señaló que las reuniones con los técnicos del organismo y con Georgieva se van a desarrollar el lunes 22 y el martes 23, en la capital estadounidense.

En Washington también se desarrollarán los encuentros con los funcionarios del Banco Mundial.

En base a las previsiones iniciales, el ministro retornará al país antes del viernes 26, debido a que ese día participará en la Cumbre del Mercosur, en la que la Argentina será anfitrión del encuentro de manera virtual.

Las fuentes consultadas también explicaron, respecto de los protocolos por la pandemia de coronavirus, que al ser considerado un viaje de funcionarios esenciales, no se exigirá cuarentena, sino sólo comprobantes de que hayan dado negativos los análisis y que no hayan tenido contacto estrecho con personas afectadas.

La reunión con los funcionarios del FMI y la titular del organismo tiene como principal objetivo el de seguir estrechando lazos en el marco del escenario actual en el que se comenzó a admitir la posibilidad de que exista un espacio de tiempo mayor para continuar con las negociaciones por un nuevo programa de financiamiento con el organismo.

Alberto Fernández

Este mediodía, al encabezar la firma de convenios con la CGT y la CTA para asignar 1.200 viviendas del programa «Procrear II Cogestión Local con Sindicatos», el presidente Alberto Fernández dijo que su «mayor urgencia son los que no tienen casa ni trabajo» y «no acordar con los acreedores».

«Cuando otros me apuran a negociar con el FMI, les digo que mi urgencia son los que no tienen casa ni trabajo y que quiero acordar con los acreedores pero en términos que no posterguen a los argentinos», subrayó el jefe del Estado, dando de esta forma un encuadre a las conversaciones con el organismo multilateral.

Agregó, en ese sentido, que «cada uno» debe «asumir la responsabilidad que le cabe» porque «prestar semejante cantidad de plata a devolver en tres años a un país en default, implica responsabilidades por todos lados».

De esta forma, el mandatario hizo referencia al préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional a la administración de Mauricio Macri, por 45.000 millones de dólares en 2018.

El 1 de marzo pasado, en el discurso inaugural del nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente ya había adelantado esta cuestión: “No queremos apresurarnos. Apuro por acordar tienen los pícaros de siempre», dijo en esa oportunidad.

“Nuestro Gobierno el único apuro que tiene es el de poner de pie a la producción y el trabajo para poder mejorar la situación de millones de familias argentinas que han quedado sumidas en el pozo de la pobreza», agregó Fernández.

En ese marco, también anuncio la decisión de iniciar una querella penal ante la justicia para que investigue la actuación de la administración Macri que derivó en el endeudamiento con el FMI.

En tanto, desde el lado del FMI, Rice -en la conferencia del jueves pasado- dijo que alcanzar un acuerdo “llevará su tiempo, como suele suceder en estos casos, en la medida que esas negociaciones se acerquen a una coyuntura en que sepamos mejor cómo puede acabar el programa».

«Continuamos colaborando activa y constructivamente con las autoridades argentinas mientras trabajan en la elaboración de su plan económico, que podría ser respaldado por un programa del Fondo y en la construcción de un amplio apoyo para las políticas que respaldarían dicho programa», agregó el portavoz.

«Como parte de este compromiso, el ministro Guzmán ha indicado que vendrá a Washington para reunirse con el personal del FMI y, de hecho, con la directora gerente Kristalina Georgieva, y eso va a ser el 23 y 24 de marzo”, puntualizó Rice.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios