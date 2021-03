Chakra Raíz: “Estamos construyendo, criando, sembrando y quien nos hace una demanda es una institución del Estado”

Compartir esta noticia:











La Comunidad Chakra Raíz realizará una actividad, previa a una audiencia por un juicio iniciado por la municipalidad de Toay. “Que el Estado ataque a las personas que intentan hacer uso de la tierra, resuena a que la justicia no es justa”.

Anahí, integrante de a Comunidad Chakra Raíz, adelantó detalles de la jornada de visibilización que realizarán el martes 23 de marzo en la Ciudad Judicial, en reclamo de un derecho a la vivienda digna.

La actividad es anterior a una audiencia fijada con la municipalidad de Toay, prevista para el viernes 26, en el juicio iniciado por la gestión de Ariel Rojas, por la ocupación de terrenos en Toay.

“Con respecto a la audiencia, no sabemos si se va a poder realizar. Ellos plantean que la reunión se haga a través de Zoom, por la cantidad de personas que somos, pero es un poco raro. Nos piden que sea por Zoom, cuando no tenemos luz eléctrica y no contamos con dispositivos que puedan acceder a bajar una aplicación como Zoom”, afirmó en declaraciones radiales.

“Esa audiencia es por un juicio civil, en una demanda que ya lleva dos años y medio y que nos inició la municipalidad, con un pedido de desalojo. Es una audiencia conciliatoria, pero entendemos que si hubiese habido alguna intención de conciliar, algunas de las 30 veces que nos acercamos al municipio para lograr algún diálogo, hubiésemos tenido una respuesta favorable. Así se inicia cualquier juicio civil, con una audiencia de conciliación a ver si las partes se pueden poner de acuerdo”, dijo.

Anahí recordó que la Comunidad Chakra Raíz está enmarcada en la Ley del RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares). “Esta es una Ley nacional de orden público y estamos relevados como barrio dentro de esta ley. Uno de los artículos, el 15, habla de que se tienen que frenar los procesos legales que puedan devenir en un desalojo y no se podría estar continuando con este proceso legal que inició la municipalidad. Pero la jueza (María del Carmen García) no suspendió el proceso y deja que siga el curso, por eso se fija la audiencia. Nos llama la atención porque no se está cumpliendo con una ley de orden publico”, afirmó Anahí a Radio Kermés.

“Nosotros hace seis años que estamos en esta tierra. Pasamos un proceso legal y penal en el que fuimos absueltos y se nos reconoce como poseedores del espacio. Esta cuestión judicial, es complicada. Nosotros estamos construyendo, criando, sembrando y quien nos hace una demanda, no es una persona, es una institución del Estado, que tiene todas las herramientas para ayudarnos, pero nos ataca. Por momentos entristece la situación. Se supone que uno tiene derechos: al hábitat, al paisaje, a la vivienda digna y nosotros estamos pasando un segundo proceso judicial por acceder a la tierra que habitamos, que utilizamos para generar el acceso a la vivienda digna de nuestros hijos”, afirmó.

“En la escuela nos enseñaron esto, pero hoy en día, la mayor parte de la sociedad piensa y siente que tiene que dejar el alma para conseguir un terreno, pasar treinta años de su vida, cuando no debería ser así. Tenemos el derecho a habitar esta tierra, porque aquí nacimos, somos parte de la naturaleza, tenemos que poder acceder a tener un pedacito de tierra donde hacer una casa”, sostuvo Anahí.

“La urgencia de habitar es hoy, es ahora. Que el Estado, con todas sus herramientas, ataque a las personas que intentan hacer uso de la tierra, trabajar con los residuos y sembrar alimentos sanos, resuena a que la justicia no es justa. Pareciera que no sabemos de qué lado está esta justicia o para qué está sirviendo esta justicia”, indicó Anahí.

En referencia a la actividad prevista para el martes 23, será a las 10 de la mañana en el Poder Judicial. “Invitamos a la sociedad a sumarse, al Foro por la Tierra y la Vivienda Digna. La idea es juntarnos, charlar, debatir y hacer música, que es lo que nos caracteriza. Esta lucha la hemos llevado a través del arte. Si bien es desgastante, no queremos perder la alegría de vivir. Lo que hacemos no es para perjudicar a nadie, sentimos la responsabilidad que tenemos para dejar un mundo mejor”.

“Yo recuerdo que mi mamá tenía cinco trabajos y mi papá tres para pagar el alquiler, a la vez que se intentaba construir una casa y tenemos que generar políticas diferentes en ese sentido: se puede generar un Banco de Tierras, dar terrenos a pagar, que pueda haber una planificación diferente, con cordones verdes, o huertas agroecológicas alrededor de las ciudades. Estamos en un momento de pandemia, con incertidumbre global, debemos trabajar alrededor de esto, con huertas agroecológicas, alimentos sanos, que generan trabajo. Las políticas tienen que trabajar en eso. Estamos de a pie, intentando cumplir una función que el Estado debería cumplir: que es acceder al derecho a la vivienda digna y al hábitat”, cerró Anahí. (Fotos: Facebook Chakra Raíz).

