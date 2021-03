Compartir esta noticia:











Varias agrupaciones internas del PJ santarroseño trabajan para enfrentar el acuerdo de las líneas mayoritarias en las Unidades Básicas y el Consejo Local que las une.

El Frente de la Unidad, Militancia Perón – Evita se suma a las voces que resisten el acuerdo interno que colocaría al intendente Luciano di Nápoli o a una persona que el designe en la presidencia del Consejo Local de Unidades Básicas









“Estamos dispuestos a darle batalla a aquel que vino de afuera y hoy está conduciendo la municipalidad por el voto legítimo. No sé si somos representativos, pero le vamos a dar batalla para ver de qué manera obtenemos el Consejo Local de Unidades Básicas para reabrirlo, ponerlo en la calle y a mercede de las necesidades, que las conocemos por trabajar a diario en la calle”, adelantó el dirigente barrial Oscar Falcón.

“Se han ganado la municipalidad por derecho pero eso no significa que esté de acuerdo que este personaje que entró por la ventana al peronismo y tuvo la suerte de ganar, sea el que conduce las unidades básicas”, dijo en declaraciones al programa Las dos Verdades que se emite de lunes a viernes de 17 a 19 por Mitre Santa Rosa.

“Se empezaron a comprar las conciencias a partir de las grandes necesidades del pueblo. Por eso hay silencio, desgraciadamente es así, pero hay muchos compañeros que tienen los valores necesarios para llamarse peronistas”, dijo sobre las pocas voces críticas que se oyen en el peronismo.

“Cuando me preguntan quién es el intendente yo contesto que dentro del peronismo, en los años que tengo, no sé quién es. Cuando le pedí que nos atendiera, cuando les llevamos tantas firmas, este intendente se ha negado a atender a la gente de los barrios como los de los asentamientos y los de distintas partes de la ciudad”, afirmó.

Consejo

Falcón también cuestionó a la conducción provincial del PJ y afirmó que Rubén Marín “debió irse hace tiempo”.

“Soy crítico en las cosas que yo creo que en el PJ no pueden suceder cuando uno se considera peronista doctrinario. Los integrantes del Consejo Partidario son parte y arte, como quien dijera soy delegado, soy peón y a su vez soy patrón, y esa no es la función de lo que yo considero que es el peronismo”, dijo el dirigente barrial Oscar Falcón.

“El Consejo Partidario debe estar ocupado por compañeros que no sean funcionarios. Yo siempre lo llamo el club de amigos, porque son amigos, parientes, que hacen un análisis en el que se benefician así mismo. El Consejo no le da importancia a la militancia barrial, se reparten los cargos entre las líneas, tantos de un lado y tanto del otro”, añadió sobre la conducción partidaria provincial.

“El PJ se dividió en parcela, eligieron su campito, y acuerdan para que alguien vaya a la función pública y eligen al que más le conviene. Al atomizarse el PJ ha pasado que la gran mayoría de la militancia ha vendido su conciencia por un trabajo, por esto, por otro, todo para cubrir sus necesidades y las de sus parientes, por lo que el PJ sigue siendo un club de amigos”, cuestionó.

“No me veo representado en el PJ de La Pampa. Durante todos estos años hemos tenido un presidente de un partido que ya cumplió su ciclo y se tendría que haber ido. En su momento fue un buen compañero y un buen dirigente, pero hace tiempo que se tendría que haber ido”, afirmó sobre la continuidad de Rubén Marín en la presidencia del partido.

“Hoy no se hace patria dentro del peronismo, más que nada, algunos hacen negocios. Necesitamos un peronismo que haga patria, no que se sirva, sino que sirva, porque el peronismo nace por una necesidad, la de darle justicia social a aquellos que no la tenían, más que nada a la columna vertebral que son los trabajadores”, indico.

´”El 60 % de los que conducen la columna vertebral no la representan, te diría que más que nada que la negocian”, finalizó.

