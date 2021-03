“En los juicos de la Subzona 14 quedó eliminada la teoría de que La Pampa había sido una isla”

Compartir esta noticia:











Se realizó a los pies del monumento a la Memoria Popular del Parque Don Tomas, el acto central conmemorativo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y de homenaje a las víctimas del terrorismo de estado impuesto durante la última dictadura militar instaurada un 24 de marzo del año 1976.

El acto estuvo encabezado por el Intendente Municipal, Luciano di Nápoli, acompañado por la Viceintendenta Paula Grotto, el Diputado Nacional, Ariel Rauschenberger y el Secretario de Gobierno de la comuna, Heriberto Mediza, entre otras autoridades provinciales, municipales y representantes de distintos organismos e instituciones sociales vinculadas con los Derechos Humanos.









La ceremonia comenzó con la plantación de un ejemplar de algarrobo colorado a los pies del monumento a la Memoria Popular, en el marco de la campaña “Plantemos Memoria” impulsada desde los movimientos de derechos humanos, y en cumplimiento además de la Ordenanza Municipal N° 1747/96, a través de la cual se insta al municipio a plantar un árbol en distintos espacios verdes de la ciudad, cada 24 de marzo por cada desaparecido durante la última dictadura hasta completar la cantidad de 30 mil.

Seguidamente, el Intendente di Nápoli junto al ex sindicalista Julio Braile procedieron al descubrimiento de una placa que homenajea la valentía de un grupo de abogados pampeanos que en plena dictadura cívico-militar, presentaban hábeas corpus pidiendo por la libertad y en ciertos casos solicitando la ubicación de muchas víctimas pampeanas del terrorismo de estado. Los profesionales del derecho reconocidos son Ciro Lisandro Ongaro, Antonio Berhongaray, Emir Di Nápoli, Carlos Pérez Funes y Manuel Cuadrillero. El nombre del Doctor Ciro Ongaro fue incorporado recientemente a pedido de los vecinos Julio Braile y Miguel Maldonado, víctimas de terrorismo de estado, quienes en su momento hicieron desde el SOEM la demanda correspondiente a la presente gestión comunal, y esta consideró merecida y oportuna de concretarse en la jornada de hoy.

Continuando con el acto, fue invitado a hacer uso de la palabra el actual parlamentario del Parlasur Nelson Nicoletti, quien en el año 1976, era periodista y director del diario cooperativo «La Capital», y vivió en carne propia el terrorismo de estado, tras ser víctima de secuestro, tortura y detención ilegal por parte del gobierno de facto.

Palabras de Nélson Nicoletti

Inundado por una gran emoción, Nicoletti brindó un emotivo discurso destacando la inquebrantable lucha de los miles de jóvenes estudiantes, trabajadores, militantes políticos y sociales, y artistas que sufrieron persecución y muerte durante la última dictadura militar.

En ese marco, expresó: “Hoy tengo este privilegio de estar acá, y solo para decir que no nos han vencido. Porque la verdad es que habremos dejado a esos 30 mil jóvenes compañeros en el camino, e infinita cantidad de madres increíblemente doloridas, y hemos visto morir a muchos padres solo de tristeza, y también visto a lo largo de todos estos últimos 45 años tantos avances y retrocesos, donde por momentos nos hacían perder la esperanza de que pudiéramos reconstruirnos como sociedad.. pero en este reconocimiento a quienes dieron la vida, yo también quiero agregar a quienes sobrevivieron al terror, y que están con nosotros, y que además han comprometido en estos 45 años su militancia y su vida, para ser un testimonio de que efectivamente No NOS HAN VENCIDO, porque aquellos sueños, anhelos y utopías siguen siendo el motor de muchos sobrevivientes”.

Por su parte también efectuó un reconocimiento a las figuras políticas nacionales y provinciales que permitieron significativos avances en cuanto a la investigación de los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante dicho oscuro periodo del país, resaltando al ex presidente Raúl Alfonsín por la creación de la CONADEP y su Nunca Más, impulsando los primeros juicios a las juntas militares.

También reconoció el coraje del ex gobernador de la provincia Rubén Marín, de mandar a investigar la violación de los derechos humanos hacia cientos de pampeanos e impulsar múltiples acciones para reparar las heridas de una sociedad destrozada. Asimismo, exaltó la figura de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, afirmando que “Como no levantar con orgullo la figura de Néstor Kirchner, que cambió de lugar la lucha por los derechos humanos, poniéndola en un sitio del que no retrocederemos jamás, y que luego profundizó como presidenta Cristina Fernández con otras medidas, que han conseguido crear una especie de fuerza y columna vertebral a lo largo de todos estos años que nos permitieron incluso aguantar a pie firme los últimos 4 años de negacionismo e intento de olvido”.

Por otra parte, hizo mención al merecido reconocimiento que se impulsó desde la legislatura provincial por aquellos años y a través del denominado Cancionero de los Ríos, a la obra de varios artistas populares pampeanos que fueron perseguidos, encarcelados, ninguneados u obligados a exiliarse durante la última dictadura militar, en un intento por acallar sus voces.

Seguidamente, Nicoletti hizo además mención en sus reconocimientos al ex Gobernador Carlos Verna por haber jerarquizado el espacio institucional de los Derechos Humanos en su gobierno, y al Gobernador Ziliotto por las recientes incorporaciones y reconocimiento a más víctimas en la lista de ciudadanos pampeanos desaparecidos por el terrorismo de estado, incluso fuera de ésta.

Palabras del Intendente Municipal

Continuando el acto, también dirigió palabras a los presentes el Intendente Luciano di Nápoli, quien primeramente señaló que: “esta es una fecha muy especial y sentida para muchos de los que hoy estamos presentes en este acto, porque remueve recuerdos y trae sentimientos importantes. Y en lo personal estoy conmovido por la presencia de los familiares de Ciro Ongaro, para un merecidísimo homenaje para estos colegas que se la jugaban con valentía, presentando recursos de hábeas corpus durante la dictadura, y en ese marco es especial también para mi, porque en esa placa que hoy se descubrió está también el nombre de mi padre, lo cual me conmueve verdaderamente”.

Por otro lado, remarcó que “el autodeterminado Proceso de Reorganización Nacional, en realidad fue una dictadura sangrienta y cobarde, que vino a perpetrar el genocidio más grande del que se tenga memoria en nuestra tierra, y fundamentalmente a eliminar, extirpar y a exterminar a una generación de compañeros y compañeras que luchaban por un país distinto, y una patria más justa, libre y soberana”.

Paralelamente, señaló que otro de los objetivos de la última dictadura en nuestro país fue implantar de un modo cruento, la perpetración de un plan económico, financiado y orquestado desde otras latitudes, por los Chicago Boys y el capitalismo financiero internacional, el cual alcanzó ribetes continentales, dado que durante el mismo lapso varios países de Latinoamérica sufrieron el mismo destino que la Argentina, bajo el yugo de gobiernos dictatoriales.

En ese contexto, repudió los hechos y prácticas aberrantes implementados por la última dictadura militar para implantar su plan económico, como los centros clandestinos de detención y tortura, los fusilamientos y el robo sistemático de bebés. Recalcó que “aún hoy estamos buscando en la Argentina a más de 400 por entonces niños, que hoy deben tener mi edad. Y eso es una lucha que no abandonaremos jamás”.

Por otro lado, refiriéndose al plano local, afirmó que “a través del ejemplo y testimonio de los compañeros y compañeras en los juicos de la Subzona 14, quedó eliminada la oscura teoría de que La Pampa había sido una isla, ya que claramente no lo fue, dado que aquí hubo más de 400 personas cesanteadas, hubo más de 200 personas perseguidas y detenidas ilegalmente, hubo víctimas cuyos nombres están aquí a mi espada, hubo centros clandestinos de detención, y sobrados ejemplos de que la provincia sufrió en carne propia aquel genocidio que hoy venimos a denostar”.

Paralelamente, resaltó el coraje y tenacidad de los movimientos e organizaciones de derechos humanos, y en especial el que tuvieron las Madres, Abuelas e Hijos de víctimas del terrorismo de estado, que desde los orígenes de la dictadura emprendieron una lucha por recobrar la memoria popular, la verdad y la justicia, y que no desistieron aún a pesar de los lamentables periodos donde afloró el oscurantismo, y surgieron terribles retrocesos como las leyes de obediencia debida y punto final, junto con los indultos.

En tanto, enfatizó que “a partir de la llegada del querido, recordado y admirado por mi presidente Néstor Kirchner, pudimos avanzar nuevamente en la investigación, dada la derogación y anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, lo cual permitió que se pudieran realizar cientos de miles de juicios a lo largo de todo el país, y en la provincia de La Pampa, la posibilidad de haber desarrollado los Juicios de la Subzona 14 I y II”.

Di Nápoli reconoció no obstante que aún falta mucho por hacer en materia de derechos humanos en nuestra provincia, y por eso en vísperas de lo que será el tercer juicio vinculado a la causa conocida como la Subzona 14, consideró oportuno remarcar su pedido a la justicia para que se resuelvan lo antes posible los recursos interpuestos por la defensa de ex jefe de la Policía Provincial durante la dictadura, Luis Enrique Baraldini, para poder avanzar con dicho sentido.

En ese contexto, afirmó que “Si bien es cierto que Baraldini ha podido ser condenado en el juicio Subzona 14 II, estamos esperando que la justicia pueda resolver prontamente los recursos presentados por su defensa; defensa que él mismo le negara a los compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos, para que pueda seguir dando explicaciones a toda la sociedad pampeana sobre dónde están esos compañeros y sobre las vejaciones que sufrieron cientos de pampeanos en esa época… Estuvo muchos años prófugo, escondido como una rata, y por eso ahora exigimos que se pueda sentar prontamente en el juicio de la Subzona 14 III”.

Cerrando el acto, las autoridades presentes junto a familiares de los pampeanos y pampeanas víctimas del terrorismo de estado, efectuaron la colocación de claveles a los pies de las placas que recuerdan los nombres de estos últimos, situadas en derredor la base del monumento a la memoria erigido en el Parque Don Tomás, bajo autoría del artista plástico Raúl Fernández Olivi y el arquitecto Miguel García.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios