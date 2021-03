Macri dijo que no será candidato: “Este va a ser el último gobierno populista en Argentina, va a fracasar”

Compartir esta noticia:











El expresidente Mauricio Macri apuntó este martes 23 de marzo contra el Gobierno de Alberto Fernández y aseguró que «este va a ser el último gobierno populista en Argentina, porque va a fracasar».

Entrevistado por Luis Majul en LN+, sobre su responsabilidad con respecto a la vuelta de Cristina Kirchner al poder, manifestó: «Me cuestiono mucho qué pude haber hecho para evitar volver atrás que era obvio que iba a traer destrucción y más pobreza. Pido disculpas todos los días, no me hace sentir menos. Di todo lo que pude».

«No puse el eje en hablar de la herencia recibida, fue un error», recordó y agregó: «Solo el Congo estuvo más tiempo en recesión que nosotros en los últimos años».

«Hay un segundo tiempo. Aunque parezca dolorosa esta vuelta atrás. Quizás sea para que quede en evidencia el fracaso del populismo y este sea el último gobierno populista. Este va a ser el último gobierno populista en Argentina, va a fracasar», afirmó.

Sobre el sindicalismo y su crítica a Hugo Moyano en el libro, comentó: «Tuvimos éxito al principio e íbamos a un camino donde el sistema mafioso no iba más. En un momento dado todas esas mafias pudieron más que nosotros. Tuvimos debilidad absoluta desde el primer día».

«No están arreglando lo que no pudimos arreglar. Están destruyendo todo lo que hicimos, las cosas que hicimos bien. Nosotros multiplicamos por 5 la velocidad de internet y ahora casi no hay conectividad», agregó.

Las causas en su contra

El expresidente Mauricio Macri se refirió este martes 23 de marzo a las principales causas judiciales en su contra y respondió sobre Parques eólicos, sobre la que dijo que «muchos» de sus amigos «se perjudicaron» en su Gobierno, y Correo Argentino, sobre la que acusó a Néstor Kirchner de ser el que lo vació.

El exmandatario aseguró que la vicepresidente Cristina Kirchner lo quiere meter preso: «Tengo claro que Cristina me quiere preso».

En esa línea, agregó. «Me inventaron más de 200 causas que surgen de licitaciones que el que perdió denuncia al que ganó. Son denuncias militantes con Tailhade a la cabeza. Es el cinismo de ellos que hablan de lawfare».

Parques eólicos. «Licitaciones transparentes de Juan José Aranguren, ministro ejemplar. La primera licitación, la empresa de mi familia perdió todas las licitaciones a las que se presentó. En la segunda ganó algunas y justo cuando gana ahí salta la agresión del kirchnerismo. Mis hermanos deciden vender porque no pueden hacer nada en Argentina por este nivel de agresión del kirchnerismo. Tuvimos 4 años de licitaciones transparentes y competitivas. Muchos de mis amigos se perjudicaron. Decidieron vender sus empresas para no tener este tipo de discusiones de si poder ser mis amigos podían participar en licitaciones. En vez de que se inventaron amigos que se hicieron ricos, los míos vendieron sus empresas para no tener más conflicto».

Correo argentino. «Ni yo ni mi familia vaciamos el Correo. Era de mi padre, el Banco Galicia, el Banco Mundial y el BID. Invirtieron en la época de Menem en la concesión del Correo, mi padre construyó una planta para operar paquetería. Un día Néstor Kirchner decidió sacarle la concesión al Correo. En 2003 empezó esta guerra porque yo me metí en política. Néstor le sacó la concesión y hasta se quedó con la planta y las máquinas. El que vació el Correo es Néstor Kirchner. A partir de ahí inició una guerra que ahora se retomó con Boquín que es una fiscal militante de ellos que usa argumentos contrarios cuando habla del Correo y habla cuando defiende a Cristóbal López por Oil».

Negó que será candidato

El expresidente Mauricio Macri negó este martes 23 de marzo que vaya a presentarse como candidato en las elecciones legislativas de este año aunque no descartó ser candidato en 2023: «Ni yo sé qué voy a hacer».

«Lo tengo clarísimo, pero estoy muy tranquilo», respondió Macri al ser consultado si la actual vicepresidenta Cristina Kirchner lo quiere «preso», mientras que cuando le preguntaron si será candidato este año respondió que «no» y sobre el 2023 indicó: «Ni yo sé qué voy a hacer, es una eternidad para la Argentina».

Por otro lado, Macri habló del «cinismo del lawfare» que denuncia Cristina Kirchner como una persecución judicial en su contra, y subrayó que «la mayoría de las causas» contra la ex presidenta «se iniciaron antes» de su gobierno, por lo que lamentó que «mucha gente repite eso» que sostiene la actual vicepresidenta.

«El kirchnerismo ha vuelto como una autocracia, ella está viendo hasta que límite puede llegar. La autocracia no es democracia», alertó el líder del PRO en una entrevista al canal La Nación+, pocos días después del lanzamiento de su libro «Primer Tiempo» que lo volvió a posicionar en la escena política del país.

Consultado por el Gobierno de Alberto Fernández, lanzó duras críticas: «No tenemos política exterior, ni política económica, no se sabe qué quiere el Gobierno, que además abandonó a la gente con políticas de inseguridad. Y el Gabinete es inexistente», evaluó.

Sobré quién «manda» en el Gobierno, el ex mandatario dijo que » sin dudas Cristina Kirchner» y acerca de Alberto Fernández, agregó: «No lo sé definir, es una situación anómala. La Argentina está sin rumbo y sin conducción, por eso cada día estamos un poco peor».

Además se refirió a su imagen en un reciente Zoom desde su habitación y dijo: «Había terminado de hacer gimnasia y me estaba vistiendo en mi cuarto, por eso mi mujer Juliana salió también, pero estaba vestida, ya le había hecho el desayuno a Antonia. No sigamos más con es pavada del vago».

También fue duro con los Moyano, al afirmar que «extorsionan», lo cual es una «práctica habitual de Pablo Moyano, una de las causantes de que el país no pueda crecer», debido a que «el sobrecosto de los camiones hace que los productos no puedan llegar a ser exportados».

Por otro lado, reiteró que su «primer error» como Presidente fue «no decir» que recibió «un Estado quebrado», y señaló que la campaña electoral de 2015 en la que compitió contra Daniel Scioli «fue negacionista porque se hizo sin reconocer la bomba que estaba por explotar».

A su vez, sostuvo que el próximo gobierno tras el actual de Fernández deberá priorizar «crear trabajo y leyes laborales modernas con baja de impuestos que ya no se pueden pagar».

Al respecto, insistió que su gestión intentó alcanzar esos objetivos pero deslizó que sectores empresarios y sindicales le «torcieron» el brazo.

Consultado por la «mesa judicial» que el kirchnerismo denunció en los años de su gestión, advirtió que «jamás existió y que «la que existió evaluaba leyes» que se impulsaban, y agregó: «Jamás me ocupé un minuto de la causa de Cristina, me ocupaba del futuro de los argentinos». (Perfil).

