Abierto de Verano: Llanos ganó y estiró su ventaja

Compartir esta noticia:











El miércoles por la noche se disputó la quinta fecha del Abierto de Ajedrez de Verano organizado por el Club Social El Círculo. A falta de dos partidas para terminar el torneo, Joaquín Llanos se consolidó en el primer lugar de las posiciones tras cosechar un buen triunfo ante Anselmo Carrica.

Las partidas comenzaron puntualmente y el duelo esperado era el que enfrentaba al puntero con su escolta.

Llanos pudo aguantar la embestida de Carrica, y con un juego seguro logró el punto tras aprovechar errores de su rival.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



En la mesa contigua, Hugo Tarancón se deshizo de Diego De Marzi para lograr un triunfo importante de cara a la próxima partida nada más ni nada menos que frente al puntero.

Mauro Llanos -padre de Joaquín- también tuvo una buena noche y aprovechó el grueso error («colgada de dama») de su rival de turno Juan Rossi para vencerlo.

En la partida más rápida de la fecha, Tomás Lescano que usó las piezas negras, dio jaque mate a Edgardo Cabezón, logrando un triunfo que lo vuelve a dejar en la pelea por los puestos de vanguardia.

Quien se recuperó de sendos traspiés y volvió al camino de la victoria fue Kevin García que aprovechó los titubeos en el juego de Mario Ponce, logrando derrotarlo en el finish.

También volvió a la victoria Antonio Fernández que venció a Nelson Flores relegándolo en la tabla de valores.

Tuvo fecha libre Marcelo López.

Las posiciones cumplidas 5 fechas quedaron de esta manera:

1° Joaquín Llanos 5 puntos; 2° Hugo Tarancón 3,5 pts.; 3° Tomás Lescano, Kevin García, Mauro Llanos y Anselmo Carrica 3 puntos; 7° Juan Rossi 2,5 puntos; 8° Edgardo Cabezón y Antonio Fernández 2 puntos; 10° Nelson Flores, Mario Ponce y Marcelo López 1,5 puntos. Mientras que Diego De Marzi desertó de la competencia.

Próxima fecha (6°) se jugará el viernes 26 de marzo desde las 21:00 hs.:

Tarancón vs. J. Llanos; Lescano vs. Carrica; García vs. M. Llanos; Rossi vs. Cabezón; Fernández vs. López; Flores vs. Ponce.-

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios