“Les pido a los ginecólogos que no desamparen a los trabajadores de comercio”

Desde el Centro Empleados de Comercio criticaron la decisión de ginecólogos de cortar la cobertura a Osecac. “Tenemos que salvarnos entre todos, garantizando la salud de todos, no matando a un trabajador porque no te ponés de acuerdo con el Colegio Médico”, dijo Genoni y pidió al gobierno provincial que el Hospital atienda los partos de Osecac.

El Centro de Empleados de Comercio realizó una conferencia de prensa criticando la decisión del Colegio de Ginecólogos de cortar las prestaciones a Osecac y obligar a pagar coseguros de entre $30.000 y $40.000 por prestaciones médicas.

Rodrigo Genoni, subsecretario general del Centro Empleados de Comercio, Rodrigo Genoni advirtió sobre la situación con los ginecólogos con la obra social Osecac.

“Nos ha pasado en los últimos días, luego de una notificación de hace 30 días que los ginecólogos renunciaron a atender Osde y Osecac”, dijo Genoni a Plan B.

“Si bien cada uno tiene la libertad de hacer lo que quiera, las obras sociales nos manejamos con un convenio con el Colegio Médico que nos permite trabajar en La Pampa”, agregó el subsecretario del CEC.

“Es importante aclarar que los sistemas de salud privados, tienen que ver con la densidad poblacional en donde están. En Capital Federal, por ejemplo, se firman convenios con prestadores y no con Colegios y los valores que se pagan, son diferentes. Pero lo que nos ha pasado acá, es que los médicos y ginecólogos deben entender cómo funciona un sistema solidario. Un empleado de comercio y en general, un empleado privado, aporta a la obra social, a todo el grupo familiar, alrededor de $3600 por mes y a esa persona hay que garantizarle las consultas, las prestaciones, casos de oncología, SIDA o medicaciones. Si está demostrado que se presiona mucho a las obras sociales, terminarán cortando todas las obras sociales y esa gente se volcará al sistema público, ya que no podrán pagar diferencias de $30.000 o $40.000, que se pretenden cobrar y que las obras sociales, no está dispuestas a cubrir”, afirmó.

“La reducción de los ingresos de los profesionales de la salud, se están dando a todos. En términos reales los empleados de comercio hemos perdido el 50%, también hemos tenido estas pérdidas. Esta crisis de los últimos cuatro años y la pandemia, nos afectaron a todos. Pero si los sectores individuales, en este caso los ginecólogos, se quieren salvar solos, vamos a estar complicados”, agregó.

“Tenemos que salvarnos entre todos, garantizando la salud de todos, no matando a un trabajador porque no te ponés de acuerdo con el Colegio Médico. Que los ginecólogos se junten a hablar con autoridades del Colegio Médico y luego este con la obra social. Hay que buscar una salida que nos sirva a todos. Queremos que los ginecólogos no desamparen a los trabajadores”, explicó Genoni.

En este sentido, Genoni explicó que los ginecólogos argumenta que algunas prácticas se incrementarían un 300%. “En esta discusión que las obras sociales tienen con colegios médicos y ginecólogos, perjudican a los trabajadores de comercio y de Osde porque la diferencia entre lo que no cubre la obra social y lo que pretende un ginecólogo, hablamos de $20000 a $40000. ¿De dónde saca un trabajador de comercio esa cifra?No me desamparen a los trabajadores de comercio, le pido por favor a los ginecólogos y al Colegio Médico que resuelvan esta situación y que nos sigan atendiendo, en la medida que sigan avanzando las discusiones que tienen entre ellos”.

“A la obra social aporta la mujer trabajadora o el hombre trabajador. ¿Saben el estrés que le significa a una mujer que a 30 días de dar a luz le llega un presupuesto de $93.000 y no sabés quién te lo va a cubrir?. ¿Los médicos tienen la empatía o la idea de lo que le pasa a un trabajador si recibe una factura como esa, cuando cobra $40.000 por mes?,criticó Genoni.

El subsecretario genera del CEC dijo que el corte de la obra social se dio el viernes. “La discusión de esto se viene dando hace tiempo. La presidenta de la Asociación de Ginecólogos dice que esto no es económico, tienen que ver con diferenciar la cuestión nomencladora con Colegio Médico, pero en el medio estamos nosotros. El Colegio Médico se tiene que sentar a charlar con los ginecólogos”.

“Nosotros sabemos que hay muchos ginecólogos que no están de acuerdo con esta medida y la votación por el corte de la obra social no fue unánime. Hay una parcialidad en la decisión tomada. Revean la situación, no afectan a Osecac o a Osde, al Colegio Médico, afectan, en este caso a las familias de empleados de comercio”, afirmó Genoni.

Genoni hizo un pedido al gobierno provincial. “Hasta que esto se resuelva, le pido a Kohan, que el hospital atienda los partos de los empleados de comercio. No hay manera de que un empleado de comercio pague un parto en el sector privado. Pero cuando los empleados de comercio, se acercan al hospital, no importa la obra social, se encuentran con que en el sistema figuran que tiene obra social. Por eso, le pido al ministro Kohan sea parte de la solución del tema, porque el sector privado se va a volcar al sector público. Estamos perdiendo todos en esta batalla de pobres contra pobres”.

“No solo los ingreso bajaron un 50% en los empleados de comercio, sino que desde el año 2016 a la fecha se perdieron 536 puestos de trabajo y en la pandemia se perdieron 100. No es que a ellos (ginecólogos) no les alcanza, no les alcanza a nadie. Reveamos cuando a un ginecólogo, traumatólogo, médico, le va mal financieramente, no sé qué significa, pero si a un trabajador de comercio, le va mal, es, porque no llega a fin de mes, porque el alquiler se lleva el 50% del salario. Revean las decisiones que están tomando, se los suplico y pido encarecidamente”, cerró Genoni.

