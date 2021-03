Ziliotto acordó obras de asfalto con el intendente de Pichi Huinca

Compartir esta noticia:











El gobernador pampeano recibió hoy al presidente de la Comisión de Fomento de Pichi Huinca, Carlos Ferrero, a quien le anunció el destino de recursos para avanzar en obras de pavimento.









A la salida de la reunión con Ziliotto, el jefe comunal expresó que “siempre los resultados de estos encuentros son positivos» y detalló que «los proyectos que tienen localidades chicas son difíciles de concretar, porque la coparticipación es proporcional; por eso hablar de algunas cuadras de pavimento no es sencillo, son obras muy costosas y sin la colaboración del Gobierno Provincial no es posible realizarlas. Me voy con una respuesta favorable del señor gobernador para arrancar a preparar la base del pavimento para diez cuadras”.

Además, el jefe comunal planteó la continuación de la Ruta Nº 4, desde Caleufú a La Maruja; la construcción de cordón cuneta para Pichi Huinca y la mejora de los edificios públicos.

Sobre las obras de vivienda, Ferrero dijo que “le estamos dando prioridad a las viviendas. Comenzamos la construcción de cuatro viviendas del Plan Mi Casa”, confirmó el presidente de la Comisión de Fomento de una localidad de 350 habitantes que conforman la comunidad, de los cuales 130 habitan la zona rural.

También se abordó la producción de vinos en esa zona. Sobre esto, el intendente dijo que Pichi Huinca «crece rápidamente» y que “el año pasado cosechamos 370 kg, de uva que se trajeron a elaborar a la bodega Quietud de Santa Rosa -relató Ferrero-, y este año cosechamos 700 kg, de los cuales trajimos 520 kg, y reservamos 180 kg para nuestra propia elaboración».

Ya están registrados en el Instituto Nacional de Vitivinicultura como elaboradores, y Carlos Ferrero se entusiasma recordando que comenzaron con “dos hileritas de 200 metros, unas 200 vides. Hoy tenemos unas 2.500 plantas de uva malbec, Nuestro proyecto es plantar unas 5.000 vides de distintas variedades para la próxima cosecha”.

