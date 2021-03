Farana, en su nuevo rol de intendente: “Ya estoy pensando cómo pagar los sueldos”

Compartir esta noticia:











Guillermo Farana habló luego de la sesión de ayer en la que el Concejo Deliberante de Santa Isabel destituyó a la hasta entonces intendenta Marta Paturlane, tras ser denunciada por manejos irregulares de las cuentas de la Municipalidad, y asumió como nuevo intendente.

“Fue una jornada muy tensa, una situación nada agradable”, expresó el ahora jefe comunal de Santa Isabel, quien aseguró que no hubo ninguna comunicación del Ejecutivo provincial: «aún no he hablado con nadie».

Manifestaciones

En la sesión de ayer las vecinas y vecinos se concentraron en las afueras del Concejo Deliberante en una jornada histórica para Santa Isabel por la destitución de la intendenta.

En referencia a esto, Farana dijo que lo que hubo fue «participación de la gente, independientemente de a quien apoyaban, la gente con un día de lluvia y todo se expresó. Se nota que les interesa el pueblo y eso es bueno», manifestó.

Nueva etapa

Sobre lo que planea hacer al frente del Ejecutivo municipal, expresó que «la idea es hacer pocas áreas, manejarnos con el personal municipal que tenemos, que es muy valioso y sabe trabajar. Entrarán 2 o 3 personas que puedo llegar a llamar, que son allegados míos, de confianza», deslizó en diálogos con el periodista Daniel Lucchelli.

Cuestionamientos por contrato de profesionales por parte de Paturlane

Consultado por la continuidad de los contratos que hizo la exintendenta y que fueron objeto de denuncia para su destitución, Farana dijo que «lo que presentó Paturlane es un contrato por 4 años y no podemos por ese periodo darlos de baja. Veremos de qué manera se pueden dejar sin vigencia porque son muy onerosos. Considero que si hay un letrado al cual se le paga no puede haber falencias legales, porque terminan molestando e involucrando a gente del pueblo que actúa sin saber cómo pasó con la imputación contra Paturlane».

-No debe haber sido fácil votar la destitución de una intendenta elegida democráticamente

-Estas cosas no se buscan. Cuando empezamos nos imaginamos otra cosa, y no estar metidos en estas acusaciones que no le hacen bien a nadie. Por eso hay que pacificar, tranquilizar, y ver de que manera se pueden explotar las mejores cualidades de los habitantes, que hay muchas en Santa Isabel.

¿Qué es lo que más le preocupa?

– Ya estoy pensando cómo pagar los sueldos. Después lograr una armonía entre todos, volver a proyectar lo que pensamos en su momento. Somos un pueblo pujante. Este año vamos a gestionar las casas de este año y el anterior, hay un hospital que prometió el gobernador Sergio Ziliotto en campaña y vamos a hacer todo lo posible para que se ponga en marcha, aprovechar el parque industrial y muchas cosas que se pueden hacer sin mucho dinero.

Destitución de Paturlane y jura de Farana

La intendenta quedó desplazada del cargo tras ser denunciada por irregularidades en el manejo de las cuentas de la Municipalidad de Santa Isabel.

Ayer, en una sesión cargada de tensión y con presencia policial, por 4 votos contra 2, el Concejo Deliberante de Santa Isabel destituyó a Marta Paturlane. En la misma sesión, el vicepresidente del Concejo, Bernardo Ocejo, le tomó el juramento a Farana. Este viernes se produjo un corrimiento de los cargos y el concejal Cristian Echegaray quedó como nuevo presidente del cuerpo y deberá asumir el concejal suplente de la lista del PJ.

