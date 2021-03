La UNLPam aprobó un presupuesto por $ 2.473 millones

Compartir esta noticia:











El Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa aprobó el jueves 25 el Presupuesto para el ejercicio financiero 2021 por una suma de $ 2.473.544.770.

Asimismo se aprobó la Cuenta Inversión del Ejercicio Financiero 2019 y el régimen de control de ejecución del Inciso 1 (Gastos en personal) del presupuesto.

Dentro de los proyectos ingresados en la sesión, se aprobó la designación del Abogado Mg. Alejandro Javier Osio como Coordinador General del Programa Académico Institucional en Derechos Humanos (PAIDH), desde el 1º de abril al 30 de junio de 2021.

Por otra parte, se aprobó el “Protocolo de intervención institucional ante situaciones de violencia de género, acoso sexual y discriminación de género en la UNLPam” y una modificación al Reglamento de Elecciones respecto de la inhabilitación para ser candidatos/as, por una duración de dos instancias eleccionarias consecutivas, a quienes reciban sanción o recomendación de sanción a partir de una denuncia realizada al Protocolo contra el Acoso Sexual, Violencia o Discriminación de Género de la UNLPam.

Se aprobaron designaciones en cargos regulares a docentes de la Facultad de Agronomía tras la sustanciación de sus respectivos concursos, así como temas vinculados a situación de revista de docentes que obtuvieron el beneficio jubilatorio o renunciaron a sus cargos.

Convenios

El organismo aprobó la firma de convenios, como el Convenio Marco de Colaboración Académica, Científica y Cultural con la Universidad de Sevilla (España); Convenio Marco de Colaboración Recíproca, entre la Universidad Nacional de La Pampa y el Instituto Universitario de la Cooperación (IUCOOP), y Convenio Marco de Cooperación Académica con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

Becas

Durante la sesión se decidió además que los/as estudiantes con beneficio de beca 2020 que hayan solicitado la renovación de la misma para el 2021 y que reúnan el requisito de ser ‘estudiantes activos’ de la UNLPam, quedarán exceptuados/as del análisis de situación académica, e integrarán los listados de aspirantes a los distintos tipos de becas elaborados por la Dirección de Acción Social de la Secretaría de Bienestar Universitario.

En la decisión tomada el Consejo Superior se respaldó en la ocurrencia de la pandemia; el monitoreo efectuado durante la pandemia con las y los beneficiarios y el cierre de las inscripciones para estudiantes en carrera y renovantes de becas UNLPam.

En ese sentido, se verificó que de las 289 becas económicas otorgadas al mes de diciembre 2020 (incluye ayuda económica primaria y secundaria, jardín, alquiler, discapacidad y colegio), 154 estudiantes están en condiciones académicas de renovar las becas (53,29%) y 99 estudiantes no solicitaron la renovación (34,26%) y que en ese conjunto, un 12,46% que solicitaron la renovación, si bien tienen algún tipo de actividad académica en 2020 no cumplen con los requisitos académicos exigidos por el Reglamento de Becas; no obstante ello, se les dará la oportunidad de integrar los listados de aspirantes, en las que se evaluará la continuidad del beneficio conforme a su condición socioeconómica familiar.

