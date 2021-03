No hubo acuerdo ente Chakra Raíz y la comuna de Toay: “ellos nos quieren desalojar”

Compartir esta noticia:











Anahí, integrante del Colectivo Chakra Raíz, confirmó que no hubo acuerdo en el juicio civil que les inició la municipalidad de Toay por la ocupación de terrenos. “Pensé que el intendente iba a tener una visión más sensible de la situación. Nosotros reiteramos la voluntad de pagar el espacio que estamos habitando”.

“No hubo conciliación y el municipio de Toay manifestó que no iba a haber propuesta de parte de ellos, que esperan la sentencia. Eso quiere decir que ellos quieren desalojar y no proponen ninguna solución viable al conflicto”, dijo a Plan B Anahí, integrante de colectivo Chakra Raíz.

“Desde nuestra parte, tomamos la palabra y dijimos lo que venimos repitiendo desde hace cinco años y medio, que tenemos la voluntad de solucionar el conflicto a través del diálogo y el trabajo en conjunto”, agregó.

“Nosotros siempre hemos manifestado que tenemos la voluntad de pagar el espacio que estamos habitando”, dijo.

“Luego también intervino la Defensoría del Niño, la Niña y el Adolescente, estuvo Desarrollo Provincial y se hizo hincapié en los derechos vulnerados que estamos teniendo, tanto nosotros como adultos y los niñes, por parte del municipio de Toay, vulnerando el derecho al acceso al agua, que lo solventamos de manera particular, con esfuerzo de amigos y amigas que apoyaron el sueño de tener un molino y perforación en el lugar”, afirmó Anahí.

La integrante de Chakra Raíz recordó que no tienen acceso a la electricidad y criticó al municipio de Toay. “Ellos pidieron que no se nos coloque la luz, por tener un conflicto legal. Se habló también que se haga efectivo el cumplimiento del servicio de electricidad”.

“Nosotros colocamos pantallas solares en nuestras casas, no tenemos medidor y no podemos usar herramientas eléctricas. Son pequeñas pantallas para tener un foco. Nosotros hicimos hincapié en esto y nos parece justo, que luego de cinco años y medio y de hacer diferentes llamados, tanto a la cooperativa, como al municipio, Concejo Deliberante y Casa de Gobierno, parece que vamos a lograr la colocación del servicio eléctrico”, afirmó Anahí.

“La jueza propone que los letrados se sienten a dialogar y buscar una solución y no tener que llegar a una sentencia firme, que no va a conformar a las dos partes. Nosotros somos flexibles y queremos acceder a este pedazo de tierra de manera regular”, dijo.

“En el caso de la Defensoría del Niño, van a estudiar la ley del RENABAP, que tiene ordenamiento público. Estamos enmarcados en esa ley y contamos con un certificado de vivienda única de nuestras casas. Lo que falta es regularizar la posesión de la tierra”, indicó.

Anahí recordó que el Fuero Penal los reconoció como poseedores del espacio. “Sigue no habiendo voluntad política. Es una lástima, con un poco de voluntad política, el conflicto se hubiese solucionado mucho antes. Ya tenemos las casas constituidas en ese espacio, hicimos un molino y nuestros hijos viven ahí. Tienen un sentido de pertenencia del espacio, un arraigo a ese lugar”.

“Nosotros como comunidad y familia, no estamos vulnerando los derechos de nuestros niñes, pero sí el Estado está amenazando el derecho a los niños a tener una vivienda digna”, agregó.

Consultada si tenían expectativas con esta audiencia, Anahí dijo que “tenía una gran ilusión que Rodolfo Álvarez tuviera una mirada más sensible respecto a la ocupación que estamos realizando y el proyecto que tenemos, que tiene que ver con la ecología, la preservación de ese monte nativo, que es un punto de recarga del acuífero. Creía que él iba a tener una visión más sensible, que no la tuvo”.

“Esta fue la primera vez que nos sentamos con Álvarez a dialogar. Él tomó la palabra en un momento para decir que era una acusación grave, la de vulnerar nuestro derecho a contar con el servicio eléctrico”, dijo.

Por último, Anahí dijo que tanto la jueza como el ministerio pidieron que no se cierre la posibilidad de diálogo. “Pero en tanto, el proceso va a seguir. El 5 de mayo tenemos el llamado a testigos que presentamos para prueba, pero no se fijó una fecha. Luego de eso, dictarán sentencia”.

