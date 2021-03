Denuncian al partido Parte por falsificar afiliaciones

Compartir esta noticia:











El referente de la Agrupación Lealtad Peronista presentó una denuncia federal por falsificación de fichas de afiliación.

Luján Macías se presentó esta mañana en la delegación de la Policía Federal a denunciar falsificación de firmas en las afiliaciones del partido PARTE que conduce Miguel Chamorro.









Según el dirigente barrial le falsificaron la firma a su madre, que es congresal del PJ y a unas 30 personas que pertenecen a Lealtad Peronista. Entre ellas, asegura que se habría falsificado la firma de la candidata a presidenta de la Unidad Básica de Colonia Escalante, Susana Santillán.

“Recién salgo de la policía federal porque le falsificaron las firmas a unos 30 compañeros y compañeras de la agrupación. Eso es lo que nosotros pudimos descubrir, andá a saber cuántas más falsificaron de otros sectores”, dijo Luján Macías a Plan B Noticias.

“Una de esas falsificadas es la de mi mamá, que es Congresal del PJ. Pedí la ficha y la firma está muy mal falsificada, mi mamá firma Norma Suárez y le pusieron Suárez Norma Beatriz. Yo quiero que le devuelvan la antigüedad, mi mamá es congresal, y está afiliada desde el ‘94”, resaltó.

Además, Macías se preguntó: “¿no sé cómo hicieron, si para afiliar necesitas la fotocopia de documento? No hay forma de hacerlo, salvo que tengas la llave del partido y te robes las fotocopias. No imagino como hicieron, espero que no puede pasar una cosa así en el peronismo”, indico.

“¿Se habrán metido dentro del partido para sacar las fotocopias de la gente mía y la de alguien más?”, se preguntó.

“No sé, me dicen que los Chamorro son de Convergencia”, resaltó.

“Espero que devuelvan las afiliaciones y que los compañeros y compañeras a las que les hicieron las firmas no pierdan su antigüedad como afiliadas al peronismo”, cerró.

