Malestar docente por sueldos mal liquidados

La información se produjo en las redes sociales y hasta el momento no fue canalizado por los gremios. Se trata de una cuestión administrativa que se resolverá en liquidación complementaria, al noveno día hábil de abril. La respuesta oficial de ajuste y liquidaciones ante los reclamos.









Ayer por la tarde la información se propagó y en pocos minutos, decenas, tal vez centenas, de docentes compartieron su malestar en el Grupo Docentes La Pampa, un espacio en Facebook donde comparten experiencias, consultan procedimientos, saberes y en el último tiempo, se ha constituido en la caja de resonancia de trabajadores y trabajadoras desahuciadas por las conducciones gremiales y hasta han surgido reclamos de autoconvocados.

“En casa pensamos que había sido un error aislado como suele pasar y unos pocos tienen irregularidades en el recibo, pero al parecer todo aquel que tomo cargos nuevos no los cobró resumió uno de los trabajadores.

“¿Y yo me pregunto, porque las declaraciones no llegaron a tiempo? ¿Por qué la baja es en el acto pero el alta no? ¿Pagarán como corresponde el noveno día hábil o lo hacen a fin de mes? ¿El retroactivo del 8% correspondiente al mes de febrero será pagado cuando resuelvan la situación? ¿De pagarse todo junto se verá perjudicado por los % que van a jubilación y obra social? En casa no sabemos si llegamos a fin de mes y las deudas no te las cubre provincia por error propio, y como nosotros debe haber muchos. El gremio ausente, o al menos yo no leí nada al respecto con esta irregularidad”, añadió.

Todo comenzó con una consulta: “¿Ya se dieron cuenta que el aumento es nefasto?”, a la que le siguió “¿alguien sabe cómo comunicarse con liquidación? Llamo y no atienden”. En esas publicaciones se sumaron comentarios y luego otras publicaciones.

Una de las trabajadoras logró ponerse en contacto con ajustes y liquidaciones, dónde le informaron que se trata de una cuestión administrativa que se resolverá con el próximo sueldo.

“Lo que le sale no es un descuento, es ajuste de días liquidados porque el sistema liquida por 30 días para llegar a 00 días que usted tiene que cobrar lo resta con ese ajuste que es la suma del sueldo básico y la antigüedad, lo único que cobró en ese cargo es el aumento del mes de febrero y el incentivo docente”, le explicaron.

“El nuevo cargo será liquidado para la complementaria del mes de marzo (noveno día hábil de abril)”, indicaron.

Lejos de generar tranquilidad, no tardaron en calcular que el noveno día hábil es el 15 de abril, cuando los alquileres y los servicios, ya están todos vencidos.

