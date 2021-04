Alberto Fernández: “No tengo la menor idea de cómo me contagié”

Compartir esta noticia:











El presidente dijo que durante este sábado quedará confirmado el diagnóstico del test rápido que dio positivo de coronavirus y determinar cuál es la cepa que lo atacó, horas después de haber confirmado el contagio a través de la cuenta de Twitter.

El presidente Alberto Fernández manifestó que está bien de salud y aseguró que desconoce el contexto en el que se contagió de coronavirus.

«Me siento bien. El médico revisó mis pulmones y la saturación de oxígeno y no tengo ningún sintoma precoupante» y dijo que no tiene «la menor idea» de cómo se contagió.

“El virus aparece en forma inesperado. Cuido la distancia y trato de estar en lugares ventilados, y me pasó», agregó.

Contó incluso que hubo un caso en la cocina de la Residencia de Olivos pero que el intendente de la Residencia le dijo que no había estado en contacto con su área.

El jefe de Estado dijo que es necesario «preservar la salud de los argentinos» pero que no se pueden tomar decisiones «manu militari» con restricciones por lo que se mostró partidario de dialogar con los mandatarios para tomar decisiones conjuntas.

Alberto remarcó además que es necesario «entender la gravedad del momento que vivimos y la necesidad de cuidarse» y planteó que «la vacuna generó una cantidad de anticuerpos importante como para que yo en este momento no la esté pasando como la pasa una persona de 52 años que se contagia y que en los primeros días expresa su dolencia».

«Creo que si no fuera por la vacuna la estaría pasando muy mal por lo que me dicen los médicos. Siempre supimos que podía darse el caso de que los anticuerpos no fueran suficientes, pero si siempre se afirmó que en esos casos la gravedad de la enfermedad decrece mucho», indicó.

