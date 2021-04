Ziliotto y la segunda ola de coronavirus: “estos catorce días serán cruciales”

Compartir esta noticia:











El mandatario pampeano aseguró que hay más herramientas para enfrentar el recrudecimiento de casos. “Los eventos de más contagio son las reuniones sociales”, recordó y llamó a la población a reforzar los cuidados preventivos. Ya hay casi 100.000 personas inscriptas para vacunarse.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, aseguró en declaraciones radiales que habrá que esperar catorce días para ver cómo evoluciona la nueva ola de contagios de coronavirus en el territorio provincial.

El mandatario provincial reconoció que “son momentos dífíciles”, y aseguró que el mayor foco de contagio son las reuniones sociales.

“Son momentos difíciles y uno está seguro de lo que se ha hecho hasta ahora”, dijo Ziliotto. “Hoy tenemos más certezas, estamos bajando la montaña, el año pasado fue de defensa, pero día a día, vacuna a vacuna, estamos dando un mayor nivel de resistencia al virus, que es lo que plantea la etapa de vacunación, que haya protección para que haya menos muertes”, afirmó Ziliotto.

El gobernador dijo la edad promedio de los contagios han bajado en la provincia y que no requiere de situaciones tan complejas o graves, que no ha puesto en tensión a las terapias intensivasy confió que, además de la vacunación, la provincia cuenta con cuatro tratamientos aprobados por Salud. “Contamos con la ivermictina, el plasma, el ibuprofeno inhalado y el suero equino. Es un combo de razones”, recordó Ziliotto. “Esto nos permite enfrentar esta segunda ola que ya está entre nosotros”, agregó a Radio Noticias.

Ziliotto reconoció que los próximos catorce días serán cruciales para la provincia. “Estos catorce días van a ser cruciales para ver el movimiento turístico, cómo ha afectado y el cuidado que han tenido las personas”.

Consultado sobre si piensa en cierre y extracciones ante la segunda ola de coronavirus, Ziliotto afirmó que “siempre tomamos las decisiones en virtud de fundamentos y necesidades. Hoy no tenemos necesidad. Ahora tenemos mayores certezas que dudas del año pasado, pero está comprobado que los eventos contagiadores son los eventos sociales. La actividad laboral, la deportiva, no. Donde hay alguien que controla, cambia la situación, pero en los ámbitos sociales, el relajamiento se da naturalmente por las cuestiones humanas, de relaciones. ¿En qué ámbito laboral no hay protocolos? Se ha aprendido mucho y lo bueno que sabemos, es que está a nuestro alcance el cuidarnos”, señaló Ziliotto para recordar que bajo protocolos (en el trabajo o la escuela), los contagios son menores.

En referencia al avance del proceso de vacunación, resaltó el ingreso continuo de vacunas. “En los próximos días, vamos a anunciar el programa de vacunación antigripal, que convivirá con la vacunación contra el COVID. No vamos a distraer la vacunación normal, y eso requerirá un gran esfuerzo del sistema de salud. Teniendo vacunas, llegamos a vacunar a 2200 personas en un día. El objetivo de Salud Pública, de contar con disponibilidad de vacunas, es de llegar a 3000 vacunas diarias, sumando al sector privado y ONG’s”, dijo Ziliotto, para adelantar que este lunes llegarán 7200 nuevas dosis de la vacuna Sinopharm.

Consultado sobre lo ocurrido en General Pico, donde por cadenas de Whatsapp se instaba a la población a concurrir al hospital a vacunarse, Ziliotto habló de mala fe. “Los turnos se dan en virtud de decisiones epidemiológicas, de la disponibilidad de la vacuna, si era para mayores menores de 60 años y a partir de ahí, tomar decisiones en virtud de los factores de riegos, de las personas, achicando el margen de fallecimiento”.

“Epidemiología determina a quienes van a vacunar, se cargan la cantidad de vacunas y el sistema dispara turnos, el personal de salud no sabe a quién está citando, se vacunan a personas con morbilidades y en tal franja etárea: por eso iniciamos con mayores de 80, luego bajamos a 79 a 76 años, a 71 y en la última, de 79, a 60 años, siempre con comorbilidades, bajando la complejidad y la edad, dentro de la franja, de mayores de 60 años y estamos a punto de llegar a los 100.000 anotados”, dijo Ziliotto.

En referencia a las clases presenciales, Ziliotto dijo que “es un ámbito más dentro de la vida cotidiana. Sí es un ámbito con una gran participación y responsabilidad del sistema educativo. Ayer se publicó una información, en la cual el 0,2% de la comunidad educativa se ha contagiado y esto se puede trasladar a otros ámbitos. Es una actividad más, que habrá contagios, por supuesto, pero los chicos, docentes y padres tienen otra vida, más allá de las cuatro horas, otra movilidad y si hay contagios en la escuela, inmediatamente se disparan los protocolos, que se realizaron con mucha educación y en el marco de directivas nacionales. El ámbito educativo es muy cuidado y estratégico, no se puede perder un minuto en tratar de dar la educación”.

“Hay cerca de 3000 docentes vacunados”, repasó Ziliotto. “Y el hecho de que las personas se anoten para vacunarse, nos da la certeza de que se quieren vacunar”, dijo el gobernador, recordando que la vacunación es optativa.

